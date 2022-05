Mering

vor 32 Min.

Ehepaar in Wohnung überfallen: Prozess gegen Haupttäter beginnt

Mitte März vergangenen Jahres brachen drei Männer in eine Meringer Wohnung ein und hielten dort ein Ehepaar über Stunden gefangen. Jetzt steht der Haupttäter vor Gericht.

Plus Vor dem Augsburger Landgericht muss sich ein 41-jähriger Mann wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von Michael Siegel und Eva Weizenegger

Abend für Abend hatten nicht wenige Menschen im März 2021 ein mulmiges Gefühl: Ist meine Wohnung sicher, ist mein Haus gut genug abgesperrt? Nicht weit weg in Mering hatten drei damals unbekannte Männer ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung überfallen und ausgeraubt. Jetzt kommt ein erster Täter, ein 41-jähriger mutmaßlicher Seriendieb, in Augsburg vor Gericht. Das Ehepaar selbst steht auch gut ein Jahr nach dem Verbrechen noch immer unter dem Eindruck des brutalen Überfalls.

