Meringer SPD fordert Video-Reisezentrum im Bahnhof

Seit dem Wechsel zum Bahnbetreiber Go-Ahead gibt es in Mering keine Fernverkehrskarten mehr zu kaufen. So will die SPD das Problem lösen.

Der Rückzug der Deutschen Bahn aus der Bedienung des Bahnhofs Mering im Zugverkehr war für die Fahrgäste aus Mering und Umgebung mit einem Nachteil verbunden: Es entfiel das Reisezentrum im Bahnhof, in dem die Fahrgäste auch Fernverkehrsfahrkarten erwerben und Platzreservierungen vornehmen konnten, vor allem aber am Schalter persönlich beraten wurden. Die örtliche Politik drängt hier auf eine Lösung. Auch beim jüngsten Besuch von Go-Ahead Geschäftsführer Fabian Amini in Mering war dies Thema. Im Nachgang präsentiert nun die Meringer SPD einen Vorschlag.

Wie sie in einer Mitteilung erklärt, drängt sich mit der Schließung des Reisezentrums die Frage auf, wie es zukünftig mit dem beheizbaren Warteraum weitergeht, den wartende Pendlerinnen und Pendler und auch in Mering umsteigende Fahrgäste aus dem Bereich Merching/ Schmiechen/ Egling nutzen konnten. Stefan Hummel, Merings SPD-Vorsitzender und Zweiter Bürgermeister: "Die Verkehrswende wird nur gelingen, wenn der Schienenverkehr besser und attraktiver wird. Das gilt nicht nur für die Züge, sondern auch für den Service und den Komfort der Reisenden an den Bahnhöfen."

Beheizbarer Warteraum am Meringer Bahnhof ist kein Luxus

Aktuell besteht für die Fahrgäste des Fernverkehrs in Mering keine Möglichkeit, wie bisher eine Zugfahrkarte in einem Reisezentrum zu erwerben. Insbesondere für Personen, die keinen Zugang zum Online-Reiseportal der Deutschen Bahn haben, sei die Beratung über die komplizierten Angebote und Tarife, gerade im DB-Fernverkehr, ausgesprochen wichtig, so die SPD. Für einen so stark frequentierten Abfahrts- und Umsteigebahnhof wie Mering sei ein beheizbarer Warteraum kein Luxus, sondern ein wichtiger Service.

Die SPD Mering macht folgende Vorschläge: Die Marktgemeinde solle sich proaktiv für den dauerhaften Fortbestand des beheizbaren Warteraums bei der Deutschen Bahn einsetzen. Und die Deutsche Bahn solle als Ersatz für das bereits geschlossene Reisezentrum in diesem Raum, wie bereits in vielen anderen kleinen und mittleren Bahnhöfen umgesetzt, ein Video-Reisezentrum einrichten.

Über ein Video-Reisezentrum werden Kundinnen und Kunden per Bildschirm mit Mitarbeitern in der Deutschen Bahn verbunden, die eine Beratung durchführen und Buchungen vornehmen können. Bezahlt wird per Bank- oder Kreditkarte. Ein Video-Reisezentrum sei ein vernünftiges, alternatives Verkaufskonzept, das für die Deutsche Bahn nach Auffassung der SPD auch ein wirtschaftliches Konzept darstellt. Stefan Hummel: "Der Erste Bürgermeister hat in der Marktgemeinderatssitzung am 26. Januar angekündigt, dass über den eingestellten Verkauf von Fernverkehrsfahrkarten im Meringer Bahnhof noch Gespräche mit der Deutschen Bahn und der Politik geführt werden sollen. Die SPD Mering begrüßt das, allerdings sollte bei den Gesprächen auch die Zukunft des beheizbaren Warteraums thematisiert werden." Der Vorschlag der SPD Mering verbinde den Erhalt des beheizbaren Warteraums mit der Einrichtung eines Video-Reisezentrums. Dadurch würde sichergestellt, dass Fahrgäste in Mering wieder Fahrkarten für den Fernverkehr inklusive einer persönlichen Beratung erhalten, so Hummel. (AZ)

