Musik, Feuerwerk und Tanz: in Mering steigt eine rauschende Silvesterparty

Plus 380 Besucher und Besucherinnen genießen die erste Silvesterparty nach sechs Jahren Pause. Faschingskomitee und TSC Mering sorgten für ein ausverkauftes Haus.

Endlich wieder eine große Silvesterparty in Mering: nach sechs Jahren Pause richteten Faschingskomitee und TSC Mering gemeinsam eine große Feier in der Mehrzweckhalle aus. Das Konzept von Benjamin Gottwald, Peter Tränkl und Dominik Ringenberger von FKM Lach Moro und TSC Mering wurde sehr gut angenommen. Die ersten Karten verkauften sie schon Monate im Voraus.

Anna-Lena Krahn und Lisa Meir schenkten an der langen Bar Lillet, Jack Cola, Jäger-Bull oder Skinny Bitch als Begrüßungsdrinks aus. Während sie anfangs noch viel Zeit hatten, war es eine Stunde vor Mitternacht richtig voll geworden. Bis aus Bobingen, Hofhegnenberg, Kissing und Merching kamen die Gäste, um mit Livemusik der Band 4GoodNews, Tanz und Geselligkeit in das neue Jahr hinein zu feiern.