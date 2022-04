SPD setzt sich für Halbstundentakt der Züge am Abend ein

Mit ihrer Resolution hat die Meringer SPD eine Diskussion um die Bedürfnisse der Bahnkunden angestoßen. In einem neuen Antrag stellt sie weitere Probleme in den Fokus.

Ausreichend Verbindungen, schnelle Züge und passende Tarife - das waren Kernpunkte in der Pendlerresolution, die die Gemeinderäte in Mering und Kissing auf Anregung der Meringer Sozialdemokraten auf den Weg gebracht haben. Die Forderungen gingen an die Zuständigen im Nahverkehr und an politische Vertreter. Alle haben inzwischen geantwortet beziehungsweise Stellungnahmen abgegeben. Die Meringer SPD möchte das für einen Pendler-Ort wie Mering so wichtige Thema jedoch nicht einfach abhaken. In einem Folgeantrag für den Gemeinderat hat sie weitere Punkte herausgegriffen, für die sich die Kommune im Sinne ihrer Bürger starkmachen sollte. Dieser wird am Donnerstag, 28. April, Thema im Gemeinderat sein.

Eine Forderung darin ist es, den Halbstundentakt zwischen München und Mering/Kissing/ Augsburg auch in den späteren Abendstunden nach 21 Uhr einzuführen. In ihrer Antwort auf die erste Pendlerresolution aus Mering hatte die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG vielfach auf die geplante Regional-S-Bahn von Augsburg zum Flughafen München verwiesen. In ihrem neuen Antrag betont die SPD, dass diese S-Bahn erst irgendwann in den 2030er Jahren in Betrieb gehen wird. Die SPD stellt daher die Frage, ob und wie in diesem Jahrzehnt das Zug- bzw. Platzangebot zwischen Mering und München weiter erhöht werden kann.

SPD fordert: Regional-S-Bahn braucht Toiletten an Bord

In dem neuen Antrag geht es aber auch um ganz praktische Probleme der Bahnpendler. So haben nämlich die bisherigen S-Bahn-Züge keine Toilette. Die Regional-S-Bahn ist aber von Augsburg bis zum Flughafen immerhin rund 90 Minuten unterwegs. Die SPD möchte deswegen, dass Mering die Forderung des Fahrgastverbands Probahn nach WC-Anlagen in der Regional-S-Bahn unterstützt.

Pendler in Mering würden außerdem profitieren, wenn der Überlappungsbereich von MVV und AVV auf die Marktgemeinde ausgedehnt würde. Diese Forderung war bereits in der ursprünglichen Resolution enthalten - und die Resonanz sehr unterschiedlich. Während Landkreis und AVV aus finanziellen Gründen eher abgeneigt waren, zeigte sich der MVV aufgeschlossen. Die SPD drängt deswegen, hier weiter nach Lösungen zu suchen.

Für diese und einige weitere Punkte, wirbt die SPD nun um möglichst geschlossene Unterstützung im Marktgemeinderat, der am Donnerstag, 28. April, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle tagt. (gön/AZ)