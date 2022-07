Was bedeutet die Verzögerung der zweiten Stammstrecke für Pendler?

Plus Das versprochene Zusatzangebot durch die Regional-S-Bahn nach München verschiebt sich und der Fahrgastverband Pro Bahn fürchtet massive Verschlechterungen.

Mit Fertigstellung der zweiten Stammstrecke soll eine Regional-S-Bahn vom Augsburger Hauptbahnhof bis zum Münchner Flughafen fahren. Als Zusatzangebot zum jetzigen Regionalverkehr hätte die neue Bahn den Takt verdichten und die Fahrgastkapazitäten erhöhen sollen. Gerade in Mering mit Tausenden Berufspendlern wurde dieses Vorhaben aufmerksam verfolgt. Nun wurde bekannt, dass die Kosten für die zweite Stammstrecke explodieren und sich der Abschluss des Projekts von 2028 auf 2037 verschiebt. Das dürfe nicht zulasten der hiesigen Bahnfahrer gehen, fordert die Meringer SPD, die sich seit längerem für die Belange der Zugpendler einsetzt. Genau das fürchtet allerdings Pro-Bahn-Sprecher Jörg Lange, der mittelfristig sogar noch viel verheerendere Folgen des Debakels bei der zweiten Stammstrecke kommen sieht.