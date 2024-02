Mering

vor 17 Min.

Zehn Stunden Tanz: Zum Gardetreffen reisen Gruppen aus der Region an

Plus Beim 18. Meringer Garde- und Showtanztreffen begeisterten 29 Gruppen aus Schwaben und Oberbayern die Gäste. Sogar aus der Oberpfalz reisten langjährige Fans an.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Zehn Stunden Tanzvergnügen erwartete die Besucherinnen und Besucher beim Garde- und Showtanztreffen in der Meringer Mehrzweckhalle. Schon um 9.15 Uhr waren so gut wie alle Plätze besetzt, als der FKM-Vorsitzende Benjamin Gottwald die teilnehmenden Gruppen und das Publikum willkommen hieß. Aufgrund des umfangreichen Programms musste der Beginn der Veranstaltung um 45 Minuten nach vorn verlegt werden.

Viel Programm beim Gardetreffen in Mering

Am Samstag waren die Mitglieder des Meringer Faschingskomitees Lach Moro nach Auftritten beim Feuerwehrball Merching und beim Sportlerball Ried erst um 1 Uhr im Bett. „Um 8 Uhr trafen wir uns schon wieder hier in der Mehrzweckhalle, aber anstrengend ist das für mich nicht“, sagte Tamara Hupe aus der großen Garde. Auf der Bühne begrüßte FKM-Vorsitzender Benjamin Gottwald die zahlreichen Gäste, die schon gespannt mit Kaffee und Kuchen auf den Beginn warteten. Albert und Barbara Lindner waren wieder mit dem Zug aus Grafenwöhr in der Oberpfalz angereist. Sie standen um 4 Uhr auf und kehrten erst kurz vor Mitternacht zurück, um die schönen Garde- und Showtänze in Mering nicht zu verpassen. Auch die 84-jährige Gerda Szabo aus Friedberg verkleidete sich und genoss den Sonntag in Mering in vollen Zügen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen