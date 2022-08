Mering

Züge, Personal und Fahrkartenverkauf: Betreiberwechsel beim Fugger-Express

Plus Mit dem neuen Fahrplan im Dezember startet auf der Strecke Augsburg-München der Betreiber Go-Ahead. Davon verspricht sich der Fahrgastverband Pro Bahn Verbesserungen.

Von Gönül Frey

Ab 11. Dezember übernimmt Go-Ahead mit seinen weiß-blauen Zügen die Bahnverbindung Augsburg-München. Tausende Pendler in Kissing und Mering sind darauf angewiesen, dass diese Umstellung funktioniert. Laut Go-Ahead liegen trotz Corona und Ukraine-Krise die Vorbereitungen noch im Zeitplan. "Ich bin verhalten optimistisch, dass alles gut klappt", sagt Sprecher Winfried Karg. Auch in Bezug auf den Fahrkartenverkauf in Mering hat er eine gute Nachricht.

