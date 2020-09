vor 33 Min.

Augen zu und durch: SV Mering will nach der Niederlage wieder punkten

Lukas Kristen (links im Duell mit Griesbeckerzells Justin Sandru) und der SV Mering sind nach der Corona-Pause mit einer Niederlage gestartet. Am Sonntag soll gegen Heilbrunn der erste Dreier her.

Plus Der SV Mering will nach der 1:3-Niederlage im nächsten Heimspiel nachlegen. Was im Vergleich zur Vorwoche besser werden muss und was sich am Kader ändert.

Von Johann Eibl

Im ersten Auftritt nach der langen Pause ließen die Fußballer des SV Mering noch so manchen Wunsch unerfüllt. „Vom Spielerischen her war das teilweise noch nicht so gut“, meint Trainer Ajet Abazi mit einigen Tagen Abstand. Vor allem die vielen Ballverluste bei der 1:3-Niederlage in Ichenhausen haben ihm missfallen, die hätten auch zu zwei Gegentoren geführt. Seine Lehre daraus: „Das darf als Landesligamannschaft nicht passieren.“ Und das soll sich nun bessern, wenn am Sonntag um 16 Uhr das Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn angepfiffen wird.

Selbst ausgewiesene Kenner der Fußballszene werden die Gäste nicht so einfach geografisch einordnen können. Sie kommen aus dem Tölzer Land, tragen ihre Heimspiele im Naturheilmittel-Stadion aus, ein durchaus ungewöhnlicher Name, und haben das Kunststück fertiggebracht, gleich dreimal in Folge als Meister aufzusteigen, von der Kreisklasse in die Kreisliga sowie in die Bezirksliga Oberbayern Süd und 2019 in die Landesliga Südwest.

Mering spielt gegen Bad Heilbrunn

Dort freilich werden dem Senkrechtstarter die Grenzen aufgezeigt, wenngleich er in der Rückrunde bisher elf von 18 möglichen Punkten holte. Abazi jedenfalls hebt den Hut vor diesem Team, das zuletzt in Gundelfingen mit 0:2 Toren unterlag: „Das ist eine Mannschaft, die hat mit ihrem Trainer was aufgebaut. Respekt! Wir wollen schauen, dass wir die Punkte behalten.“

Dazu könnten zwei Kicker beitragen, die in den Kader aufrücken: Moritz Buchhart und Lukas Krebold, wie der Coach nach dem Training am Donnerstag wissen ließ. Auf Rang sieben liegt das Team des SVM, im gesicherten Mittelfeld also. Ajet Abazi sagt dazu: „Ich als Trainer schaue nicht so genau auf die Tabelle. Ich plane von Woche zu Woche und will schauen, dass wir das Maximum herausholen.“

Wenn man vielleicht schon in Kürze klar absehen kann, dass nach hinten nichts mehr passieren kann, dann könne man ja was ausprobieren. Das Thema Corona-Pandemie lässt sich in diesen Monaten einfach nicht umgehen. „Wir sind froh, dass es losgegangen ist“, kommentiert Abazi den Neustart. In seiner Truppe spüre er seit zwei Wochen, dass man wieder mit „mehr Dampf“ zu Werke gehe.

Wie geht der SV Mering mit Corona um?

Die Vorfreude über die anstehenden Punktspiele hatte sich da positiv bemerkbar gemacht. Wirkte einer im Training verschnupft, wurde er vom Coach vorsichtshalber nach Hause geschickt. Bislang, so betont der, habe es keine Infektion in seinem Kader gegeben. Wobei Abazi klar ist, dass man so was nicht zur Gänze ausschließen kann, selbst wenn alle Auflagen genau beachtet werden.

Dass mit Gerald von Zehmen, der zuvor für Cosmos Aystetten und Schwaben Augsburg tätig war, ein Co-Trainer gewonnen werden konnte, das gefällt dem Cheftrainer außerordentlich gut: „Ein wichtiger Mann. Er unterstützt mich in allen Bereichen als Trainer.“ Von Zehmen kümmert sich speziell um die Fußballer, die etwa nach einer Verletzung Einzeltraining benötigen, um wieder Anschluss zu finden. Und im Übrigen kann es nur von Vorteil sein, wenn ein weiterer Routinier von der Bank aus das Geschehen verfolgt.

