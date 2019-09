Der TSV Friedberg ist wieder da

Plus Die neue Taktik von Friedbergs Trainer Ali Dabestani führt zum Erfolg. Dem BC Rinnenthal gelingt eine Überraschung gegen Spitzenreiter Pöttmes.

Platz zwei in der Landesliga Südwest: Der SV Mering ist die Mannschaft der Stunde und geht selbstbewusst in das Duell mit dem Spitzenreiter. Stätzling tut sich mit dem Tabellenletzten in der Bezirksliga Nord schwer, der TSV Friedberg dagegen meldet sich nach einer Durststrecke stark zurück. Rinnenthal fügt in der Kreisliga Ost dem Tabellenführer Pöttmes seine erste Niederlage zu. Der TSV Dasing geht in der letzten Spielminute K. o. Merching gewinnt in der Kreisklasse Augsburg-Mitte zum ersten Mal.

TSV Friedberg mit erstem Sieg nach Durststrecke

Drei Niederlagen, immer nur mit einem Tor Unterschied: Beim TSV Friedberg hatten zuletzt Zweifel an der Qualität der Mannschaft eingesetzt. Am Samstag gab das Team von TSV-Coach Ali Dabestani in der Bezirksliga Süd die richtige Antwort: 4:1 in Kaufering hieß es am Ende. „Die Mannschaft kann gegen jeden bestehen, aber sie hat immer wieder zwei Gesichter. Mit dem vom Wochenende kann ich gut leben“, sagt der Trainer. Tatsächlich hielten die Friedberger gegen Spitzenmannschaften gut mit, leisteten sich gleichzeitig aber immer wieder Patzer in einfacheren Partien. Dementsprechend warnt Dabestani: „Wenn wir jetzt am Donnerstag gegen den Tabellenletzten aus Stöttwang wieder verlieren, sind wir die Deppen der Nation.“ Für den Sieg in Kaufering sei auch eine neue Taktik mitentscheidend gewesen. „Aber ich verrate jetzt natürlich nicht, wie die genau aussieht“, meint Dabestani schmunzelnd.

Zahlen, Fakten, Tore 1 / 4 Zurück Vorwärts Positivserien Der SV Mering gewann nun vier Partien in Folge. Nicht zu schlagen ist der FC Stätzling bereits seit acht Spielen. Fünf Spiele mit fünf Dreiern stehen für den Kissinger SC II zu Buche.

Negativserien Der SC Eurasburg kassierte die 14. Niederlage in Folge, diesmal sogar mit 0:8 gegen den TSV Dasing II. Fünf Mal in Folge verloren hat der SV Ottmaring II.

Gerissene Serien Die erste Mannschaft des SV Ottmaring beendete ihre Sieglos-Serie von sechs Begegnungen und spielte 3:2 in Kühbach.

Torjäger Drei Treffer gelangen Matthias Bauer (BC Rinnenthal II) und Ilkay Ayyildiz (TSV Dasing II). Doppeltorschützen waren Marko Mladenovic (TSV Friedberg), Tobias Friedl (BC Rinnenthal), Tobias Rohrer (SF Bachern), Adrian Würsching (SV Wulfertshausen), Moritz Willis (TSV Merching), Michael Stadlmaier (BC Rinnenthal II), Fabian Richter (TSV Dasing II), Daniel Knoll (Kissinger SC II).

FC Stätzling tut sich gegen Letzten schwer

Weiterhin erfolgreich präsentiert sich der FC Stätzling in der Bezirksliga Nord: Gegen den Tabellenletzten aus Holzkirchen taten sich die Spieler von Trainer Andreas Jenik allerdings erstaunlich schwer. „Wir waren zu Beginn weit weg von den Gegnern und hatten kaum Zugriff. Vielleicht wollten die Jungs sogar zu viel“, vermutet Jenik. Er betont aber auch: „In dieser Liga kann Jeder Jeden schlagen, das ist keine Floskel.“ In der Englischen Woche warten nach dem Erfolg gegen Holzkirchen und dem damit verbundenen Sprung auf Platz fünf machbare Gegner: Der FC Mertingen ist derzeit Viertletzter, der BC Adelzhausen Drittletzter. „Klar, wir versuchen eine Serie mit neun Punkten aus diesen drei Spielen, aber dafür müssen wir richtig Gas geben“, sagt der Coach. Zwar biete sich aktuell die Möglichkeit, in der Tabelle weit vorne mitzuspielen, dennoch bremst Jenik die Erwartungen: „Wir sehen uns noch nicht auf dem Niveau der Top-Teams und werden bescheiden bleiben.“

Mering nun Zweiter in der Landesliga

Mittlerweile fast an der Spitze angekommen ist der SV Mering in der Landesliga Südwest. In Egg an der Günz setzte sich der MSV laut Trainer Ajet Abazi hochverdient mit 4:1 durch: „Wir haben eiskalt zugeschlagen und dem Gegner kaum Torchancen ermöglicht.“ Mering liegt nun auf Rang zwei und damit weit über dem Mindestziel Klassenerhalt. „Wir haben einen guten Lauf, alle sind heiß drauf zu spielen“, sagt Abazi. „Dabei fehlen uns sogar noch wichtige Leute.“ Nun steht ein echter Härtetest an: Tabellenführer Gundelfingen kommt am Sonntag zum MSV. „Das wird eine enge Partie. Am schwierigsten dürfte die starke Abwehr zu knacken sein, aber ich lasse mir dafür etwas einfallen“, berichtet der Trainer.

BC Rinnenthal schlägt Spitzenreiter Pöttmes

Eine Glanzleistung gelang den Spielern des BC Rinnenthal am Sonntag gegen den Spitzenreiter der Kreisliga Ost, den TSV Pöttmes. Zum 4:1-Erfolg sagt Trainer Lubos Cerny: „Uns standen in der Abwehr einfach wieder sehr gute Leute wie Marco Surauer zur Verfügung, das hat viel ausgemacht.“ Im Angriff habe sein Team ohnehin wenig Probleme. „Für ein Tor sind wir immer gut.“ Dennoch stellt Cerny Platz neun nicht zufrieden: „Wir haben höhere Ziele, aber durch viele Neuzugänge suchen wir immer noch nach der besten Startformation.“ Er relativiert zudem das Ausrufezeichen gegen Pöttmes: „Dieser Sieg war genauso etwas zu hoch wie unsere 1:7-Pleite gegen Aichach.“

Last-Minute-K.O. für TSV Dasing in Thierhaupten

Statt großem Jubel gab es beim TSV Dasing, ebenfalls aus der Kreisliga Ost, Schockstarre nach dem 1:2 in Thierhaupten, bei dem der entscheidende Gegentreffer kurz vor dem Abpfiff fiel. „Die Spieler saßen frustriert auf dem Rasen“, berichtet Trainer Jürgen Schmid. Er betont aber, man werde sich angesichts von fünf Punkten nach sieben Spieltagen nicht hängen lassen: „Bei uns herrscht keine Alarmstimmung, es sind genug Spiele und die Ansätze stimmen.“ Aktuell seien viele Verletzte und die mangelnde Erfahrung die Hauptprobleme. „Wir müssen uns einfach belohnen für unsere Leistungen.“

TSV Merching holt ersten Saisonsieg

Belohnt hat sich bereits am Samstag der TSV Merching in der Kreisklasse Augsburg-Mitte. Der erste Saisonsieg in Lechhausen kam etwas überraschend, gesteht Vize-Abteilungsleiter Martin Schmelcher: „Es war aber ein verdienter Erfolg, wir hatten ungefähr doppelt so viele Gelegenheiten als der Gegner.“ Entscheidend sei gewesen, dass alle Akteure die Vorgaben von Jürgen Pestel optimal umgesetzt haben. Das sei aber keine Kritik am zurückgetretenen Ex-Coach Andreas Schaile: „Ein neuer Trainer bringt aber immer einen frischen Wind, jeder muss sich neu beweisen. Neue Besen kehren oft halt gut.“

Kissinger SC trotz Sieg nicht ganz zufrieden

Nach zwei Dreiern ohne Gegentor zwar tabellarisch auf dem richtigen Weg, aber dennoch nicht wirklich zufrieden zeigt sich der Sportliche Leiter des Kissinger SC, Mario Borrelli. Am Sonntag schlug der KSC Göggingen mit 2:0 und ist nun solider Sechster. „Es war aber ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften“, meint Borrelli. Dennoch habe man das 6:0 in Kriegshaber vom vorigen Wochenende ergebnistechnisch vergoldet. Borrelli sieht jedoch besonders eine Stelle, an der es noch klemmt: „Uns fehlt ein richtiger Torjäger. Wir nutzen zu wenige unserer Torchancen.“ Alles in allem fordert der Sportliche Leiter: „Es muss noch mehr kommen.“

In der Kreisklasse Aichach verlor der FC Stätzling II mit 1:4 gegen Inchenhofen, die Sportfreunde Bachern liegen nach einem 6:1 in Stotzard auf Rang zwei. Ottmaring konnte beim 3:2 in Kühbach erstmals siegen. Wulfertshausen nahm aus Oberbernbach durch ein 2:1 die drei Zähler mit.

Viele Tore in der A-Klasse Ost: Klatsche für Mering II

Kantersiege feierten in der A-Klasse Ost der BC Rinnenthal II und der TSV Dasing II: Beide ließen ihren Konkurrenten aus Aindling und Eurasburg bei 8:0-Erfolgen nicht den Hauch einer Chance. Merings Zweite dagegen ging in Obergriesbach beim 0:7 baden. Darüber hinaus behielten die Sportfreunde Friedberg mit 4:3 die Oberhand gegen den TSV Mühlhausen, der FC Laimering/Rieden unterlag Gebenhofen deutlich mit 1:5.

Die zweiten Mannschaften des TSV Merching und des Kissinger SC fuhren in der A-Klasse Augsburg-Mitte in ihren Partien gegen die SG Obermeitingen und MBB Augsburg drei Punkte ein. Die Reserve des TSV Friedberg zog in Pfersee mit 1:3 den Kürzeren.