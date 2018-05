vor 25 Min.

Die Saison lässt sich gut an Lokalsport

Der TC Mering stellt in diesem Jahr zehn Jugendmannschaften

Von Michael Müller

Der TC Mering hat in dieser Saison zehn Mannschaften am Start. Nach den ersten Partien der Saison 2018 kann das Jugendleiterteam des TC Mering Dominic Liebeherr, Katja Deiml und Michael Singer eine positive Bilanz ziehen. Besonders überzeugten bisher die beiden Bambini-Mannschaften, die mit zwei ungefährdeten Siegen starteten. Während die Bambini I mit Jonas Gerstmayer, Simon Weizenegger, Nikolas Drexl, Johannes Becker und Christian Weterings gegen den TC Friedberg II 5:1 und gegen Zusmarshausen 6:0 gewannen, entschieden die Bambini II mit Xaver Well, Amira und Jasmina Kafaar sowie Hendrik Müller sogar beide Partien gegen den TC Augsburg II und Wulfertshausen mit 6:0 für sich.

Auch die Jüngsten überzeugen. Das neu formierte Kleinfeld-Team um Lucia Singer gewann mit 16:6 gegen Haunstetten. Die Midcourt-Mannschaft siegte angeführt von Florentine Kügle 16:4 gegen Oberottmarshausen, gab nur im Motorik-Teil Punkte ab, gewann aber alle Einzel und Doppel deutlich. Besonders hervor tat sich dabei Kilian Drexl.

Eine ausgeglichene Bilanz haben bisher die Knaben I in der Bezirksliga vorzuweisen. Während man Spiel 1 gegen Schwaben Augsburg klar 6:0 gewann, mussten Benedikt Beier, Tim Rajewski, Christian Becker, Maik Weizenegger und Florian Seidl bei Schießgraben Augsburg mit 2:4 eine Niederlage hinnehmen.

Die Juniorinnen gewannen angeführt von Sophia Hartung zum Auftakt 4:2 gegen Donauwörth.

Bei den Jungs sieht die Bilanz nur bei den Junioren I gut aus. Während die Junioren III gegen Oberottmarshausen beim 0:6 ohne Chance waren und die Junioren II gegen Dillingen mit 1:5 verloren, gewannen die Junioren I in der Bezirksklasse 1 beide Spiele. Gegen Aichach II (5:1) und den TC Augsburg II (4:2) überzeugten vor allem Tim Rajewski, Christian Becker und Benedikt Beier. Unterstützt wurden sie von Manuel Singer aus Merings Herren-I-Team. Aktuell liegen die Junioren I aussichtsreich auf Rang drei. Nach der Pause in den Pfingstferien haben sich die TCM-Teams noch viel vorgenommen.

