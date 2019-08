Die Städtestaffel hat noch eine Chance verdient

Mangels Meldungen muss der Lauf von Friedberg nach Aichach abgesagt werden.

Eine derartige Begeisterung wie in den Gründerjahren wird die Städtestaffel zwischen Aichach und Friedberg wohl nicht mehr erfahren. Das liegt zum einen daran, dass die sportliche Rivalität zwischen den beiden Orten längst nicht mehr so brisant ist, wie in den 1960er Jahren. Zum anderen auch daran, dass die Leichtathletik generell leider nicht mehr so im Rampenlicht steht, wie dies noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Und zum dritten lag es heuer auch am ungünstigen Termin mitten in den Sommerferien, einem Zeitpunkt also, an dem viele schon den wohlverdienten Urlaub genießen.

Ist der Lauf noch zeitgemäß?

Die zweite Absage nach 2017 ist Grund genug, generell über dieses Event nachzudenken. Ist es noch zeitgemäß? Muss man am Reglement oder der Strecke etwas ändern? Wie kann man Laufbegeisterten diese Staffel wieder schmackhaft machen? Die Verantwortlichen haben nun fast ein Jahr Zeit, das Event zu modifizieren. Der Lauf jedenfalls hätte eine weitere Chance verdient.

