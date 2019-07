vor 35 Min.

Für Mering wird es wieder ernst

Michael Fuchs (rechts) und der SV Mering starten am Samstag in die neue Saison. Zum Auftakt geht es auswärts nach Neuburg.

Das Team startet beim VfR Neuburg in die neue Saison. Trainer Ajet Abazi schätzt den Gegner als stark ein, will aber mindestens einen Punkt holen.

Von Philipp Schröders

Die Vorbereitung ist für den SV Mering abgeschlossen. Ab Samstag wird es wieder ernst in der Fußball-Landesliga Südwest. Das Team tritt auswärts um 15 Uhr beim VfR Neuburg an.

Merings neuer Trainer Ajet Abazi sagt: „Wir sind heiß und freuen uns auf das Spiel.“ Er hofft, dass auch ein paar Zuschauer nach Neuburg kommen. Dass sein Team nicht im eigenen Stadion in die Saison startet, ist für Abazi nicht schlimm. „Mir ist das eigentlich egal.“ Ihm komme es darauf an, beim ersten Spiel eine gute Leistung zu zeigen.

Mit der Vorbereitung im Großen und Ganzen zufrieden

Im Hinblick auf die Vorbereitung sagt er: „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.“ Die Trainingsbeteiligung sei gut gewesen. „Die Spieler haben gut mitgezogen.“ Niemand habe sich schwer verletzt. „Das ist das A und O“, sagt Abazi. Bei angeschlagenen Leistungsträgern wie Markus Gärtner gehe es bereits wieder aufwärts.

In der Vorbereitung zeigte sein Team gegen Landsberg (2:2) und Aindling (2:0) gute Leistungen. Gegen Oberweikertshofen setzte es eine 1:3-Niederlage. Beim Qualifikationsturnier für den Verbandspokal in Egg landete Mering auf dem letzten Platz. Doch es ging in allen Spielen gegen die anderen Landesligisten eng zu und der MSV spielte zwei Mal unentschieden. Grundsätzlich nutzte der Trainer alle Vorbereitungsspiele, um häufig umzustellen und möglichst vielen Spielern einen Einsatz zu verschaffen. Von daher sind die Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig.

Für Mering geht es nun wieder um Punkte

Am Samstag geht es nun wieder um Punkte. Abazi sagt: „Neuburg ist ein starkes Team. Die haben eine gute Saison in der Landesliga gehabt.“ Der VfR belegte am Ende der vergangenen Spielzeit den vierten Platz mit 62 Punkten. Trainer Christian Krzyzanowski hat das Ziel ausgegeben, dass sein Team sich vorne im Klassement etablieren soll. Dabei kann er erneut auf einen durchaus schlagkräftigen Kader zurückgreifen. Merings Trainer Abazi will aber in Neuburg zum Auftakt etwas holen. „Wir rechnen mit mindestens einen Punkt.“ Sein Team sei bereit, sich jedem Gegner zu stellen. In Neuburg kann Abazi zudem auf einen vollen Kader zurückgreifen. Nur Julius Drevs fällt aufgrund einer Grippe aus.

