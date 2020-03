06:01 Uhr

Für den SV Mering wird es wieder ernst

Manuel Utz (links) war in der Vorbereitungszeit der treffsicherste Meringer. Nun hofft man beim MSV, dass er auch beim Frühjahrsrundenstart in Illertissen trifft.

Plus Der MSV startet am Samstag bei Illertissen II in die Frühjahrsrunde. Wie Trainer Ajet Abazi die Lage einschätzt und welches Personal er zur Verfügung hat.

Von Peter Kleist

Nun ist es so weit: Für den SV Mering beginnt wieder der Ernst des Fußballer-Lebens, denn der Landesligist startet an diesem Wochenende in die Frühjahrsrunde. Und das schon am heutigen Samstag, 7. März, um 16.15 Uhr auf Kunstrasen beim FV Illertissen II. Die Partie war ursprünglich auf Sonntag, 14 Uhr angesetzt, wurde aber vorverlegt.

Fünf Testspiele hat der MSV absolviert 38 Tage intensive Vorbereitung und fünf Testspiele liegen hinter den Meringern und Trainer Ajet Abazi sieht sein Team durchaus gerüstet für das erste Punktspiel im Jahr 2020. „Wir sind heiß auf das Spiel, auch weil die Vorbereitung recht gut gelaufen ist“, meinte der 43 Jahre alte Trainer. Der MSV bestritt fast alle seine Tests siegreich und bezwang unter anderem den Bayernligisten Türkspor Augsburg mit 3:1. Nur im allerersten Vorbereitungsspiel gegen den Regionalliga-Vertreter Heimstetten zog man mit 0:8 deutlich den Kürzeren. Drei wichtige Spieler müssen beim SV Mering passen „Jeder hatte seine Einsatzminuten und ich muss nun die elf Besten raussuchen, mit denen wir am Samstag beginnen wollen“, erklärte Abazi. Der Meringer Coach kann fast aus dem Vollen schöpfen, die Liste der Ausfälle ist kurz. Christoph Mittermaier fehlt verletzt, für Burhan Bytyqi, der in dieser Woche wieder mit dem Lauftraining begonnen hat, kommt ein Einsatz zu früh und Stefan Wiedemann muss aus beruflichen Gründen passen. „Ansonsten sind alle Mann an Bord“, freute sich der Meringer Trainer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Illertissen ist schon im Punktspielmodus Abazi sieht einen leichten Vorteil in diesem Spiel beim FV Illertissen – auch, weil der FVI bereits am vergangenen Wochenende wieder um Punkte im Einsatz war. 1:1 endete das Nachholspiel bei Egg an der Günz. Darin, dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird, sieht Abazi keinen Nachteil. Schließlich habe man größtenteils auf Kunstrasen getestet und sich dabei mehr als gut verkauft. Merings Trainer warnt vor dem Gegner. „ Illertissen hat eine gute, junge Mannschaft, die schnell nach vorne spielen kann“, sagte er. Das haben die Meringer bei der 1:2-Heimniederlage im August 2019 schmerzlich erfahren müssen. „Ich sehe uns wieder auf Augenhöhe und wir wollen alles daran setzen, um diesmal erfolgreich zu sein“, erklärte Abazi. Insgesamt gab es bislang 15 Punktspiele zwischen den beiden Teams und die Bilanz ist absolut ausgeglichen. Sechsmal gewann Mering, sechsmal Illertissen und drei Partien endeten unentschieden. Die weiteren Spiele FC Kempten – FC Gundelfingen (Samstag, 13.30 Uhr); Sonthofen – Egg a.d. Günz, Ichenhausen – Memmingen II (beide Samstag, 14 Uhr); Bad Heilbrunn – Olching (Sonntag, 14.15 Uhr); Jetzendorf – Kaufbeuren, FC Ehekirchen – TuS Geretsried, Gilching – Garmisch-Partenkirchen (alle Sonntag, 15 Uhr); abgesagt VfB Durach gegen VfR Neuburg. Lesen Sie dazu auch: Spatenstich fürs neue Meringer Sportheim

