Fußball: Ist der SV Mering bereit für den Restart in der Landesliga?

Schweißtreibend und klang war die Vorbereitung in diesem Sommer für die Kreis-Fußballer. Gespannt darf man sein, welches Gesicht der SV Mering beim Restart zeigt. Beim Test in Griesbeckerzell (im Bild) lief es weniger gut. Gegen Ichenhausen sollen am Sonntag drei Punkte her.

Plus Am Sonntag geht es für den SV Mering wieder um Punkte in der Landesliga. Dabei gibt es einige Fragezeichen – nicht nur auf dem Platz.

Von Sebastian Richly

Das Warten hat ein Ende, auch für die Fußballer des SV Mering. Obwohl die Vorbereitung beim Landesligisten eher „durchwachsen“ lief, so sind die Mannen von Trainer Ajet Abazi „heiß“ auf den Restart am Sonntag ab 15 Uhr gegen den SC Ichenhausen. Mit welchem Personal die Meringer dann auflaufen werden, steht noch nicht endgültig fest. Schließlich sind einige Akteure angeschlagen. Ein Blick auf die sportliche Situation vor dem Restart.

So etwa die Angreifer Markus Gärtner und Jeton Abazi: „Wir müssen sehen, aber im Kader sind beide. Wir sind froh, dass die lange Vorbereitungsphase jetzt vorbei ist und wir endlich wieder um Punkte spielen. Das ist es, was alles Fußballer wollen – spielen unter Wettkampfbedingungen“, so Ajet Abazi. Sicher nicht mit dabei sein am Sonntag werden Nico Groeb (Knieverletzung) und Simon Spickner (Nasen-OP).

Ansonsten geht der Coach aber fest davon aus, eine schlagkräftige Truppe auf das Feld zu schicken. „Wir sind bereit, gerade im Training haben alle mitgezogen und das stimmt mich zuversichtlich.“ Die Testspielergebnisse dagegen waren recht unterschiedlich. Los ging es mit einem 1:5 beim Kreisligisten SC Griesbeckerzell.

Der SV Mering hat beim Start in der Landesliga einiges gut zu machen

Insgesamt stehen drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Abazi will die Ergebnisse aber nicht überbewerten: „Es hat noch nicht alles geklappt, eine Vorbereitung ist auch dazu da, um etwa auszuprobieren. Meine Spieler dürfen da Fehler machen – lieber in den Testspielen als in der Punktrunde.“

Von seiner Mannschaft erwartet Abazi aber am Sonntag drei Punkte, schließlich hat der MSV gegen Ichenhausen einiges gut zu machen. Im Hinspiel gab es beim 1:5 die höchste Saisonniederlage – und das hoch verdient: „Ichenhausen war absolut besser. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Wir haben etwas gut zu machen und wollen natürlich drei Punkte holen.“ Ohnehin ist der SCI so etwas wie der Angstgegner der Meringer. Den letzten Dreier gab es für den MSV in der Saison 2017/18. Auch im Pokal scheiterte man zuletzt zwei Mal an Ichenhausen.

Der SC Griesbeckerzell schlägt den SV Mering mit 5:1. Rifat Subasi gegen Raphael Steidl. Bild: Sebastian Richly

Dass es für die Meringer gleich mit zwei Heimspielen am Stück losgeht, begrüßt der Coach: „Ich beginne immer lieber zuhause. Es ist eine besondere Situation. Ich hoffe, dass wir möglichst viele Zuschauer haben werden, denn es war schon blöd, dass bislang keine Fans dabei sein dürften.“

Der SV Mering hat beim Start in der Landesliga hohe Ziele

Vor Beginn des Restarts liegen die Meringer auf Rang sechs der Landesliga Südwest. Die Aufstiegsränge sind zwar schon zu weit weg, dennoch hat Abazi hohe Ziele: „Auf jeden Fall den aktuellen Platz halten und noch den ein oder anderen Gegner überholen. Platz drei wäre super.“ Der Rückstand bis dahin beträgt aktuell sieben Punkte. Mit zwei Siegen zum Auftakt soll der Grundstein für dieses Ziel gelegt werden.

Der SV Mering ist bereit für den Start in die Frühjahrsrunde: (von links) Abteilungsleiter Anton Kanjo, Teammanager Christian Richter, Trainer Ajet Abazi und Vorsitzender Georg Resch. Bild: Weizenegger

Die Vorfreude ist groß, allerdings ist man sich beim MSV auch bewusst, dass die Situation während der Corona-Pandemie nicht einfach wird. Auch deshalb hat sich Mering verstärkt – und zwar im Trainerteam. Ajet Abazi wird nun von Co-Trainer Gerald von Zehmen unterstützt (wir berichteten). Für MSV-Vorsitzenden Georg Resch eine wichtige Personalie: „Durch die Hygienevorschriften brauchen wir viel mehr Kräfte, die beim Heimspieltag im Einsatz sind. Gerald von Zehmen wird viel koordinieren und schauen, dass alles glatt läuft.“

Man darf gespannt sein, wie die Meringer nach einer durchwachsenen Vorbereitung aus den Startlöchern kommen. Es wartet mit Ichenhausen gleich ein Gradmesser.

