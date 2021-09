Kein Druck: Rinnenthal ist gegen Rain II chancenlos

Plus Der BC Rinnethal verliert gegen den Absteiger. Der TSV Friedberg bekommt eine Klatsche, während Dasing in letzter Minute überrascht. Kissing wahrt weiße Weste.

Der Kissinger SC bleibt in der Kreisliga Augsburg auch im fünften Spiel ohne Punktverlust. In der Oststaffel kommt der TSV Friedberg unter die Räder, auch Rinnenthal verliert. Dasing landet Überraschungserfolg.