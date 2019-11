Fußball am Wochenende: „Bayern und der FCA gewinnen!“

Plus Markus Specht, der Trainer des TSV Friedberg, traut auch seinem Team einen Sieg zu.

Markus Specht, 45, ist ein Urgestein des TSV Friedberg. Seit den 1990er Jahren spielte er für den TSV 1862, seit 2012 fungierte er als Trainer der zweiten Mannschaft und seit Mitte Oktober steht er als Nachfolger von Ali Dabestani auf der Kommandobrücke beim Süd-Bezirksligisten. Er traut Bayern, dem FCA und seinem TSV Friedberg einen Sieg zu.

1. Bundesliga

FCA - Hertha 2:1 „Das ist ein Tipp rein aus Patriotismus, ohne große Begründung. Der FCA kommt da unten raus und vielleicht hat denen die Länderspielpause ja gut getan.“

Düsseldorf - Bayern 0:3 „Bayern ist durch den Trainerwechsel im Aufwind und Düsseldorf eher ein Kellerkind. Bayern spielt wieder einen gute Fußball und das dürfte eine klare Sache werden.“

2. Bundesliga

Regensburg - Heidenheim 2:2 „Mit der 2. Liga hab’ ich mich nicht beschäftigt, ich keine beide Teams nicht – deshalb das Unentschieden.“

Fürth – Nürnberg 1:1 „Das ist ein Spiel, bei dem man sicher gerne zuschauen würde. Ein Derby, in dem sich beide nichts schenken und das sehr emotionsgeladen ist. Nürnberg ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber ich denke, die holen einen Punkt.“

Bezirksliga Süd

Grönenbach – Stöttwang 4:0

Neugablonz – Babenhausen 2:1

Neusäß – Erkheim 1:3

Thalhofen – Bobingen 2:1

Haunstetten – Viktoria 1:1

Aystetten – Heimertingen 2:0

T. Königsbrunn – Kaufering 2:1

Ottobeuren – TSV Friedberg 1:3





Bei den Tipps zur Bezirksliga war sicher bei einigen Spielen der Wunsch Vater des Gedankens. Dass er seinem Team einen Sieg in Ottobeuren zutraut, ist logisch – und Specht ist auch davon überzeugt, dass der TSV 1862 auch den Klassenerhalt schaffen wird. „Wir haben eine zweigeteilte Liga. Ich denke, Aystetten wird Meister, die werden weiter marschieren. Dahinter wird’s um Platz zwei spannend und hart umkämpft zugehen. Und die halbe Liga kämpft gegen den Abstieg“, meinte er.

Markus Specht weiß, dass nun die „wichtigen Spiele“ für die Friedberger kommen. Die Partien gegen die direkten Konkurrenten, gegen die man in der Hinserie zu viele Punkte liegen ließ.

Was die Bundesliga betrifft, so hat Markus Specht auch einen klaren Meister-Tipp: Bayern München. „Ich denke, dass sich die Münchner durchsetzen werden. Ich glaube nicht, dass Gladbach das hohe Niveau bis zuletzt halten kann und Dortmund spielt zwar schön, aber auch die werden am Ende nicht ganz oben stehen.“