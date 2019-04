vor 6 Min.

Im Abstiegskampf geht’s hoch her

Stätzling II, Kissing II und der SV Ottmaring stecken tief im Tabellenkeller. Zwei Teams stehen diesmal vor lösbaren Aufgaben

Von Otmar Selder

Die drei Schlusslichter Stätzling II (22 Punkte), Kissinger SC II und SV Ottmaring (beide 21) kämpfen um den Klassenerhalt und da wird es in den noch ausstehenden fünf Spieltagen noch hoch hergehen. Die besten Chancen dürfte am Sonntag der SV Ottmaring zu Hause gegen die TSG Stadtbergen haben, die schlechtesten wohl Kissing II gegen Kriegshaber. Die Jauernig-Elf aus Stätzling gastiert beim KSV Trenk. Merching will seinen vierten Platz in der Hammerschmiede festigen.

Trenk – FC Stätzling II „Wir hoffen, dass wir jetzt eine Mannschaft zusammenbringen“, sagt Josep Grigic von der kroatischen Elf, die letzten Sonntag die Punkte in Merching ohne Spiel abgeben mussten, weil sie wegen der Ostern-Heimfahrt vieler Akteure nur fünf Spieler zur Verfügung hatten und Merching einer Verlegung nicht zugestimmt hat. Merchings Coach Schaile bestätigte dies, konterte aber: „Das wussten die doch schon lange und nicht erst drei Tage vor dem Spiel, außerdem hat die Reserve spielen können“. Für Sonntag im wichtigen Spiel geht es für beide um den Klassenerhalt: Die Kroaten weisen 25 Punkte auf und Stätzling drei Punkte weniger. Stätzling II ist durch die Niederlage an Ostern gegen Ottmaring wieder in Bedrängnis geraten. Entscheidend können die Torhüter sein. Und da haben die Teams mit Davorin Baric (Trenk) und Dominik Bader (FCS) vorzügliche Vertreter – die beide schon beim TSV Friedberg gespielt haben. (Sonntag, 15 Uhr).

Aktuell sind die Schützlinge von Benni Lechner Letzter, aber mindestens sechs Klubs sind noch in der Verlosung im Kampf um den Klassenerhalt. So auch die TSG Stadtbergen, die sich in den letzten Wochen vehement gegen die Abstiegsgefahr stemmt. Für die Ottmaringer wäre ein Dreier in dieser Partie eminent wichtig. (Sonntag 15 Uhr).

SC II – TSV Kriegshaber Mit vier Punkten an Ostern haben die Kissinger Reservisten wieder Morgenluft gewittert. Nur mehr ein Punkt trennt die Scheurer-Elf vom Nichtabstiegsplatz. Im Heimspiel gegen den designierten Meister Kriegshaber ist Kissing aber trotz des Platzvorteils krasser Außenseiter. In der Vorrunde verlor man mit 1:5. (Sonntag, 13 Uhr).

Hammerschmiede – TSV Merching Die Saison ist fünf Spieltage vor Schluss für die Merchinger schon „gelaufen“. Der vierte Platz ist solide, vielleicht geht noch der dritte Platz in der Endabrechnung. In der Hammerschmiede können es die Merchinger ruhig angehen lassen. Das Vorrundenspiel gewannen Schaile, Pestel und Co. mit 3:1. (Sonntag, 15 Uhr).

TSV Pfersee – SV Meopotamien; TJKV Augsburg – Öz Akdeniz (beide Samstag, 15 Uhr); Türkspor Augsburg II – Schwaben Augsburg II (Sonntag, 13 Uhr).

