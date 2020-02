vor 6 Min.

Kein optimaler Auftakt für das Team Tomj

Nur einer aus dem Landkreis-Marathon-Trio geht an den Start.

Von Andreas Greppmeir

Inzwischen ist es für die drei Marathonsammler aus dem Altlandkreis – Bernhard Manhard aus Kissing, Karl-Heinz Berger aus Friedberg und Andreas Greppmeir aus Mering – schon zur Tradition geworden, die Marathonsaison gemeinsam beim Thermen-Marathon im niederbayerischen Bad Füssing zu beginnen.

In diesem Jahr stand der Marathon für das Trio unter keinem guten Stern. Zwei Tage vor dem Start musste Andreas Greppmeir den Start aufgrund einer Grippe absagen. Kurz vor dem Start entschied sich auch Karl-Heinz Berger aufgrund einer Erkältung gegen eine Teilnahme. So stand erstmals Bernhard Manhard als einziger Teilnehmer des Team Tomj vor den Johannesbad-Thermen in Bad Füssing am Start.

Vier Runden sind zu absolvieren

Beim Thermen-Marathon sind vier Runden zu absolvieren, wobei jeweils zwei identisch sind. Auf den ersten drei Runden konnte Bernhard Manhard ein sehr konstantes Tempo laufen und musste erst auf der letzten Runde etwas Tempo herausnehmen, was bei einem Marathon, der so früh in der Saison stattfindet jedoch einkalkuliert ist. Hatte beim Start noch die Sonne geschienen, musste er die letzten Kilometer dennoch bei unangenehmem Regenwetter hinter sich bringen. Mit einer Zielzeit von 4:38,56 Stunden konnte Bernhard Manhard sehr zufrieden sein. Mit diesem Ergebnis wurde er bei seinem 141. Marathon in der Altersklasse M60 auf dem zwölften Platz geführt.

