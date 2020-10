20:01 Uhr

Kissing und Friedberg gefordert

Während die Friedberger Bayernliga-Männer auswärts ran müssen, spielen Kissings Landesliga-Frauen daheim. So geht es den Mannschaften vor den Spielen.

Von Domenico Giannino

Während für die Kissinger Handballerinnen bereits der zweite Landesliga-Spieltag ansteht, starten die Friedberger Bayernliga-Männer in die Saison.

Friedberg Das erste Saisonspiel der Herzogstädter fiel aus, nachdem sich sechs Friedberger Spieler mit Corona infiziert hatten. Diese sind allesamt wieder gesund (wir berichteten). Am Samstag kann es deshalb ab 19.30 Uhr beim ASV Cham wieder losgehen. Auch Cham, das am letzten Wochenende seine erste Begegnung noch absagen musste, signalisierte am Donnerstag, dass die Partie am Samstag stattfinden könne.

Dabei muss der TSV Friedberg aber noch einen kurzfristigen Abgang hinnehmen. Renato Pauli, vor dieser Saison aus Eisenach verpflichtet, wird nun doch nicht für die Friedberger auflaufen. Nachdem er die gesamte Vorbereitung mit absolviert hatte und beim Turnier in Gundelfingen spielte, bekam der Linkshänder ein Angebot vom VfL Günzburg. Pauli entschied sich kurzfristig um, er lief beim Saisonstart in der 3. Liga am vergangenen Samstag bereits für den VfL auf. Darum rückt Marcus Bernhard aus der Zweiten in den Kader auf. Der Linkshänder hat bereits in der Landesliga gespielt.

Kissinger Handballerinnen wollen nächsten Sieg

Er wird nun dauerhaft im Bayernligakader mit dabei sein. „Die ganze Situation ist natürlich nicht ideal“, so der Friedberger Trainer Andreas Dittiger: „Da der Spieler kurzfristig wegwollte, haben wir beschlossen, ihm keine Steine in den Weg zu legen.“ Der Coach ergänzt. „Wir wollen mit einem Kader auflaufen, in dem sich alle Akteure voll und ganz mit dem TSV identifizieren.“ Für die Partie gegen Cham sieht Dittiger sein Team trotz einer Woche Zwangstrainingspause gerüstet. „Wir sind bereit für den Auftakt, jeder freut sich nach der langen Pause auf das erste Pflichtspiel.“

SC Am Sonntag ab 14.30 Uhr empfangen die Kissinger Handballerinnen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf zum zweiten Saisonspiel in der Landesliga Süd. Dann wollen die Damen an den erfolgreichen Start (36:22 gegen München-Ost) anknüpfen. Am Sonntag fehlt Kissing aber Jennifer Holthausen, sie ist für ihren Hauptverein im Einsatz. Dafür steht Hannah Ruchti wieder im Kader. Zudem ist Bianca Sirch aus dem Urlaub zurück. Kissings Trainerin Julia Rawein macht eine Vorgabe: „Wir wollen wieder an den Tempohandball von letzter Woche anknüpfen. Vermutlich wird es aber nicht so einfach. Spielerisch ist Marktoberdorf da deutlich stärker einzuschätzen.“

