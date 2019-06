vor 18 Min.

Nur die TSV-Damen fahren ins Allgäu

Die Herren des TSV Friedberg müssen beim Erdinger Meister-Cup kurzfristig absagen.

Von Peter Kleist

Als „Champions League der Amateure“ wird der Erdinger Meister-Cup gerne bezeichnet. Dieses Turnier aller bayerischen Meistermannschaften von der A-Klasse bis zur Regionalliga erfreut sich großer Beliebtheit und findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Von den vier Meistermannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Friedberger Allgemeinen – TSV Friedberg Damen und Herren, TSV Dasing und Sport-Freunde Bachern – hatten sich indes nur die beiden Friedberger Vertretungen für die schwäbische Vorrunde angemeldet. Die findet am heutigen Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr beim SV Stöttwang statt.

Viele Ausfälle

Doch nun macht sich auch nur mehr eine der beiden Friedberger Mannschaften auf den Weg ins Allgäu, nämlich das Damenteam mit Trainer Matthias Veselka. Die Friedberger Herren, die zum zweiten Mal in Folge Meister geworden waren, mussten am Freitag kurzfristig absagen. „Wir haben etliche kranke und angeschlagene Spieler sowie einige Urlauber und müssen aus diesem Grund verzichten“, so TSV-Abteilungsleiter Marcus Mendel. Der TSV bekommt für seine an diesem Wochenende geplanten Testspiele mit Müh und Not jeweils eine Mannschaft zusammen.

Die Friedberger Fußballerinnen aber fahren nach Stöttwang, wo sie auf den SV Auerbach, den TSV Burgau und den FC Loppenhausen treffen. Neben den Fußballspielen stehen auch noch unterhaltsame Rahmenwettbewerbe an – und auch über die kann man sich für das Landesfinale am 6. Juli beim TSV Neustadt/Donau qualifizieren.

