vor 3 Min.

Rekordbeteiligung in Kissing

36 Spielerinnen und Spieler nehmen am Flutmulden-Turnier teil.

Von Jens Bley

Wie die Zeit vergeht. Vor 20 Jahren an Pfingsten kam die große Flut über weite Bereiche von Kissing, Mering und Merching und richtete enorme Schäden an. Betroffen waren auch die Tennis-Clubs aus Kissing, Mering und Merching, die seitdem fast jedes Jahr am Pfingstmontag zu einem Tennis-Turnier der besonderen Art zusammenkommen. Dem Anlass entsprechend wurde es Flutmuldenturnier genannt. Dieses Jahr kam es bei zunächst herrlichem Wetter zur 16. Auflage und einer Rekordbeteiligung von 36 Teilnehmern. So konnten neun gemischte Doppel gebildet werden, die in vier Runden, ausgetragen im Match-Tiebreak bis 20 Punkte um den Sieg kämpften. Nach jeder Runde wurde neu ausgelost.

Rechtzeitig vor dem letzten Match hatten Martin Brosch und Wolfgang Nebauer den Grill aktiviert. An die 50 Personen wurden mit Steaks, Würstl und Salaten versorgt, während Hans Bley die Spielergebnisse auswertete.

Der Regen kommt erst nach den Spielen

Und siehe da, der TC-Kissing erwies sich als der perfekte Gastgeber: die drei ersten Plätze gingen an die Gäste, nämlich Hans Schulz (1. Platz), vor Matthias Mulzer und Silvia Braatz vom TC Mering.

Und dann öffnete der Himmel alle Schleusen, so als wollte er den Anlass des Turniers ins Gedächtnis rufen. Ware Sturzfluten ließen die Plätze in kurzer Zeit zu kleinen Seen werden. Gott sei Dank aus Sicht des Veranstalters war dieses Intermezzo schnell vorüber. Was bleibt ist die Freundschaft der beteiligten Vereine und der Spaß, den alle hatten. Mit einem großen Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, sowie den Kuchen- und Salatspendern beendete die Vorstandschaft des TC-Kissing den offiziellen Teil der Veranstaltung.

Themen Folgen