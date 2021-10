Harthausen-Paar schießt Rekord

Junges Quartett schießt 1543 Ringe im Gauoberliga-Wettkampf

Am zweiten Rundenwettkampftag der Luftgewehrschützen im Sportschützengau Friedberg stellte Harthausen-Paar I mit einem neuen Gauoberliga-Rekord auf.

Im Duell gegen Haberskirch-Unterzell I trumpften sie mit 1543 Ringen auf. Das Harthauser Team um Mannschaftsführer Markus Späth (389 R.) besteht aus den beiden 16-jährigen Carina Hecher (387) und Selina Krauss (376) sowie der 17-jährigen Laura Mair, die mit 391 Ringen das beste Einzelergebnis erzielt hat. Ottmaring holte gegen Bachern I einen 1534:1502-Heimsieg. Die zweite Niederlage kassierte Mering II in Aulzhausen I. In der Gauliga Gruppe I schafften Derching I und Egenburg I mit jeweils 1462 Ringen Punktgleichheit. Drei Ringe brachten zwischen Laimering I und Kissing I die Entscheidung. In Gruppe II steuerte Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 382 Ringe zum Auswärtserfolg ihres Teams über Freienried I bei. Mit mehr als 100 Ringen Differenz bezwang Wulfertshausen I Stätzling I. In der A-Klasse trat Egenburg II zum Duell gegen Aulzhausen II nicht vollständig an und verlor. Die beiden Teams von Harthausen-Paar konnten jeweils punkten. Das dritte Team war gegen Vogach I erfolgreich und die Zweite bei Bachern III. Heinrichshofen II war gegen Kissing II erfolgreich. In der B-Klasse Gruppe I hatte Baindlkirch ein gutes Polster von mehr als 100 Ringen vor Ottmaring II. Mit jeweils 1404 Ringen wurden die Gegner von Rieden I (Wulfertshausen II 1368) und Schmiechen I (Laimering II 1360) geschlagen. Zielsicher war erneut Peter Elbl (Wulfertshausen II) mit 376 Ringen. In Gruppe II trat Hörmannsberg I nur mit drei Mann an und überlies Steinach I die Siegpunkte. In der C-Klasse siegte Steinach II knapp gegen Ried IV. Eurasburg I musste sich Tegernbach I geschlagen geben.

Bestschützen

Gauoberliga Laura Mair (Harthausen-Paar I) 391 Ringe, Markus Späth (Harthausen-Paar I) 389, Lena Spicker (Ottmaring I) 388. Gauliga Franziska Hrabowsky (Friedberg I) 382, Julia Fries (Heinrichshofen I) 381 A-Klasse Reinhold Müller (Harthausen-Paar II) 379, Hans-Jürgen Späth (Harthausen-Paar II) 376, Peter Schwibinger (Ottmaring III) 370 B-Klasse Peter Elbl (Wulfertshausen II) 376, Theresa Wachinger (Rieden I) 372, Reinhard Keller (Baindlkirch I) 368 C-Klasse Thomas Gerstlacher (Ried IV) 264, Stefanie Schwankhart (Tegernbach I) 261, Maximilian Schwankhart (Tegernbach I) 259