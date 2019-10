vor 3 Min.

Späte Tore beim Arbeitssieg

Stätzling muss gegen Wertingen erst einem Rückstand hinterher laufen. Widmann und Adldinger treffen in den letzten fünf Minuten für die Platzherren.

Von Andreas Heckmeier

Mit einem 3:1-Arbeitssieg gegen den TSV Wertingen schaffte der FC Stätzling den Anschluss an die oberen Plätze der Bezirksliga Nord. Robin Widmann erzielte den 2:1-Führungstreffer erst in der Schlussphase.

Der FC Stätzling kam in einer überlegen geführten Anfangsphase zur ersten Torchance als Kraus aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf. Nach elf Minuten gerieten die Gastgeber aber völlig überraschend mit 0:1 in Rückstand. Nach einem Konter klärte Semke bei einem Rettungsversuch unbeabsichtigt mit der Hand und Beham verwandelte den berechtigten Elfmeter sicher zur Wertinger Führung.

Der Ausgleich fällt überraschend

Danach zeigte der FCS einen Angriff nach dem anderen und kam zu guten Gelegenheiten. Adldinger versuchte es aus 20 Metern zuerst mit einem Schuss und später aus kurzer Distanz mit dem Kopf. Einen herrlichen Angriff über Losert und Kraus konnte Heiß nicht erfolgreich abschließen. Nach einer erneut spielerisch anspruchsvollen Offensivaktion setzte Tutschka die Lederkugel nur übers Gehäuse. Bis zur 44. Minute sprang keine weitere Stätzlinger Chance heraus, sodass der Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff unerwartet, aber hochverdient war. Eine perfekt getimte Flanke von Heiß an den langen Pfosten verwertete Widmann im Fallen zum 1:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatten die Stätzlinger Glück, als Fech einen Kopfball aus zwei Metern neben das Tor setzte. Anschließend sahen die 120 Zuschauer eine ausgeglichene aber auch ereignisarme Partie. Lediglich Kraus fälschte eine Flanke in der 64. Minute gefährlich ab.

Druck in der Schlussviertelstunde

In der Schlussviertelstunde übernahm der FCS die Initiative und drängte die Gäste oft an den eigenen Strafraum. Zunächst fehlte aber die Durchschlagskraft und dann schlug erneut Widmann zu, der im Strafraum einen Lupfer von Heiß per Direktabnahme platziert in den rechten Torwinkel zum 2:1 bugsierte. Den 3:1-Endstand stellte dann Adldinger her, der aus 16 Metern flach ins rechte Toreck traf.

Mit viel Geduld konnte der FC Stätzling also einen Dreier einfahren und somit den Auswärtssieg in Aindling vergolden.

Stätzling Mrozek, Horn, Losert (66. Hadwiger), Adldinger, Widmann, Heiß, Kraus, Manfreda (70. Ganibegovic), Sert (55. Süß), Semke, Tutschka – Tore 0:1 Beham (11./Handelfmeter), 1:1 Widmann (45.), 2:1 Widmann (85.), 3:1 Adldinger (89.) – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr (Tapfheim)

