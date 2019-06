vor 20 Min.

Spiel in Dasing: SC Mühlried steigt in die Kreisliga auf

In der 20. Minute schoss Lukas Koppold den SC Mühlried mit 1:0 in Führung.

In Dasing fällt die Entscheidung: Der SC Mühlried steigt ungefährdet in die Kreisliga auf, Lagerlechfeld bleibt unten.

Auf der Dasinger Willi-Guggenmoos-Sportanlage war schnell klar, wer den Ton angibt: In der 20. Minute schoss Lukas Koppold den SC Mühlried mit 1:0 in Führung. Danach ließ sich der diesjährige Zweitplatzierte der Kreisklasse Aichach das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen.

600 Zuschauer verfolgen die Partie in Dasing

Vor 600 Zuschauern erhöhte Stefan Jocham (27.) nur wenig später. Zwar kam Lagerlechfeld per Elfmeter (59.) noch einmal heran, doch beinahe im direkten Gegenzug (60.) stellte Lukas Koppold den alten Abstand wieder her und sorgte damit für die Vorentscheidung. Nach dem Treffer von Baran Akbas (68.) zum 4:1 bewies Lagerlechfeld Moral und verkürzte in der 70. Spielminute zumindest noch auf das Endergebnis von 4:2. Damit spielt der SC Mühlried kommende Saison nach fünf Spielzeiten wieder in der Kreisliga. (tril)

