vor 52 Min.

Sportfreunde Friedberg feiern ein Schützenfest

Die „Ostler“ gewinnen beim TSV Dasing II mit 8:0. Viele Tore auch bei Ottmaring II und Mühlhausen.

Von Reinhold Rummel

Locker setzten sich die Friedberger Sportfreunde über die Auswärtshürde bei der dezimierten zweiten Dasinger Garnitur hinweg und siegten mit 8:0. Viele Tore fielen auch bei den Spielen des SV Ottmaring II und des TSV Mühlhausen.

Dasing II - SF Friedberg 0:8 „Letztlich war unser Sieg dann fast zu hoch“, so Sportfreunde-Spartenleiter Weindl. Er sah eine blendend aufgelegte Elf beim Gastspiel in Dasing, die sich schon frühzeitig gegen die Dasinger, die auf acht Stammkräfte verzichten mussten, durch Safak Cetinkaya in Führung brachten. Tarek Raboue erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel konnten die Dasinger nicht mehr dagegenhalten. Vielmehr wirbelten die Sportfreunde und geizten auch nicht mit Toren. Tarek Raboue erhöhte nach einer Stunde auf 3:0 und dann brachen alle Dämme bei den Platzherren. Die Ostler nutzten dies und schenkten den Autobahnern weitere fünf Gegentreffer ein.

Tore 0:1 Cetinkaya (11.), 0:2 Raboue (28.), 0:3 Raboue (58.), 0:4 Ebermayer (66.), 0:5 Raboue (72.), 0:6 Enderle (75.), 0:7 Holzberger (84.), 0:8 Jegel (88.) – Zuschauer 80

Den möglichen Ausgleich am Ende verpasst

SV Ottmaring II - Sielenbach 4:6 „Wir haben durchaus dagegengehalten, aber am Ende halt dann den möglichen Ausgleich verpasst“, so Alexander Goss, der mit dem Notieren der Treffer fast nicht nachkam. Der Gast aus Sielenbach führte bereits klar mit 3:0 durch die beiden Treffer von Ankner (2) und Lechner, ehe die Heimelf durch Estarl der erste Treffer gelang. Heiß verkürzte kurz nach dem Wechsel auf 2:3. Dann zogen die Gäste 5:2 davon. Trinkl mit einem Schuss aus 40 Metern und erneut Heiß ließen Ottmaring wieder hoffen, aber Lechner machte dann alles klar.

Tore 0:1 Lechner (16.), 0:2 Ankner (22.), 0:3 Ankner (40.), 1:3 Estarl (44.), 2:3 Heiß (51.), 2:4 Schwaiger (67.), 2:5 Nail (71.), 3:5 Trinkl (78.), 4:5 Heiß (83.), 4:6 Lechner (87.) – Zuschauer 50

Mühlhausen – SV Obergriesbach 5:4 Nicht für schwache Nerven war die Partie in Mühlhausen. „Das war eine hervorragende A-Klassenpartie von beiden Mannschaften“, schwärmte TSV-Coach Philipp Pistauer. Der sah seine Elf gegen den Gast in einer hervorragenden Verfassung, „und wir haben uns enorm gesteigert und holten am Ende nicht unverdient diesen Dreier.“

Kinzel trifft viermal, Tolj schießt drei Tore

Obergriesbach hatte mit Spielertrainer Sebastian Kinzel seinen auffälligsten Akteur, der vier Treffer im Alleingang erzielte. „Wir haben aber mit Marco Tolj ebenfalls seinen starken Killer“, lobte Pistauer seinen Sturmtank, dem drei Treffer gelangen.

Tore 1:0 Tolj (24.), 1:1 Kinzel (48.), 2:1 Tolj (57.), 3:1 Dodaro (58.), 3:2 Kinzel (67.), 4:2 Dodaro (69.), 5:2 Tolj (71.), 5:3 Kinzel (77.), 5:4 Kinzel (84.) – Zuschauer 120

Gebenhofen – BC Rinnenthal II 4:0 „Der Gast hat es uns schon sehr schwer gemacht“, gestand DJK-Pressesprecher Sigi Haas erleichtert nach dem Schlusspfiff ein. Früh führte die Heimelf durch die Treffer von Raphale Pavle und Markus Lindermeir 2:0, „dann haben wir es aber zu locker gemacht und Rinnenthal kam stark auf“, so Haas. „Körperlich zeigten die eine gute Präsenz und machten es uns schwer“, meinte er weiter. Erst als Lindermeir den dritten Treffer nach einer Stunde nachlegte, war die Partie gelaufen. David Hörmann erhöhte mit einem Konter zum letztlich zu hohen 4:0-Heimsieg.

Tore 1:0 Pavle (6.), 2:0 Lindermeir (8.), 3:0 Lindermeir (59.), 4:0 Hörmann (85.) – Zuschauer 60

Themen folgen