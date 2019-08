18:00 Uhr

Stadt-Derby steigt in Wulfertshausen

Der SVW empfängt den SV Ottmaring. Gundelsdorf erwartet den bärenstarken Aufsteiger Bachern. Ried geht auf Reisen, Stätzling II spielt daheim.

Von Reinhold Rummel

Mit überraschenden Ergebnissen wartete die Kreisklasse Aichach am vergangenen Wochenende auf. Dabei stürmte Aufsteiger Sport-Freunde Bachern mit einem souveränen 6:0-Heimsieg über den Absteiger TSV Rehling sofort an die Spitze.

Dem stand der BC Aresing wenig nach und fertigte mit 7:2 den FC Gundelsdorf ab. Auch Neuling FC Tandern überzeugte mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SV Ried und Wulfertshausen verschenkte beim 4:4 in Stotzard zwei Punkte.

Ried will diesmal nicht so schläfrig sein

Am Sonntag um 15 Uhr treten die Rieder nun beim arg gebeutelten TSV Rehling an. Dabei erhofft sich Rieds Trainer Michael Meisetschläger, „dass wir nicht so schläfrig starten, wie im Auftaktspiel“. Allerdings wird die Aufgabe in Rehling nicht einfacher, denn der Absteiger aus der Kreisliga wird sich auf eigenem Platz für die derbe Auftaktpleite rehabilitieren wollen. Die Schützlinge von Spielertrainer Marco Baur werden sicher anders als in Bachern auftreten.

Mächtig geärgert hat man sich auch beim SV Wulfertshausen. Nach einer 4:1-Führung schenkte man bei der DJK Stotzard noch zwei Punkte her – 4:4 lautete das Endresultat. Nun erwartet die Truppe von Trainer Bastian Schaller im ersten Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr den umgruppierten SV Ottmaring, der zum Saisonstart daheim mit 1:2 gegen Inchenhofen patzte. Man darf gespannt sein, wer am Sonntag die Nase vorne haben wird.

Der Neuling kommt mit breiter Brust

Auch der FC Gundelsdorf hat sich vorgenommen, sich für die bittere 2:7-Pleite beim BC Aresing revanchieren zu wollen. Doch nun kommt am Sonntag ab 15 Uhr ausgerechnet der starke Aufsteiger Bachern um Spielertrainer Michael Guggumos zum FCG. Der Neuling wird nach dem 6:0 gegen Rehling mit ganz breiter Brust auftreten.

Seine Heimpremiere feiert der umgruppierte FC Stätzling II. Natürlich möchte das Team von Trainer Christian Jauernig nach dem 2:1-Sieg in Oberbernbach nun auch daheim gegen die DJK Stotzard ein Erfolgserlebnis feiern. Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr.

Weiter spielen Inchenhofen – Aresing, Tandern – Kühbach, Affing II – Oberbernbach (alle Sonntag, 15 Uhr).

Themen Folgen