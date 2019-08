vor 56 Min.

Stätzling reist zum Spitzenreiter

Robin Widmann und der FCS treten in Meitingen an.

Spiel in Meitingen beginnt am Sonntag aber erst um 17 Uhr.

Von Otmar Selder

Beim derzeitigen Tabellenführer der Bezirksliga Nord, dem TSV Meitingen, sind die Stätzlinger Fußballer alles andere als favorisiert. Denn die Elf von Trainer Pavlos Mavros spielt in der Bezirksliga seit Jahren „oben mit“.

Und sie hat sich in der neuen Saison erneut verstärkt, unter anderem mit dem vom SV Münster zurückgekehrten Denis Buja, der mit sechs Toren in fünf Spielen gleich einen perfekten Einstand feierte. Ihn wird man besonders unter Kontrolle halten müssen. Dass sich Heiß, Adldinger, Ganibegovic, Kraus und Co. warm anziehen müssen, ist den Verantwortlichen klar. Denn nach vier Siegen haben die Meitinger nur zuletzt das Spiel beim Meisterschafts-Mitfavoriten Gersthofen mit 1:3 verloren.

"Wir fürchten uns nicht!"

„Wir fürchten uns aber nicht“, sagte Abteilungschef Manfred Endraß. Seine Mannschaft liege nach den beiden Heimsiegen in der englischen Woche gegen Altenmünster und Nördlingen II mit Platz sieben „voll im Soll“. Und Team und Trainer hätten überhaupt keinen Druck seitens der Abteilungsleitung.

Dass die Trainingsbeteiligung und Stimmung super ist, bestätigt auch Coach Andreas Jenik, der den gleichen Stamm zur Verfügung hat wie in den letzten Wochen. Franz Losert und Tobias Geldhauser fehlen allerdings weiterhin wegen Verletzungen. Anpfiff ist im Meitinger Stadion am Sonntag aber erst um 17 Uhr.

Weiter spielen FC Mertingen – BC Adelzhausen (Sonntag, 15 Uhr); Holzkirchen – TSV Aindling (Sonntag, 17 Uhr).

