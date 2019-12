vor 47 Min.

Wer wird Sportler des Monats November?

Es stehen eine Trampolinturnerin, ein Tischtennisspieler und eine Hundesportlerin zur Wahl. Unterstützen Sie Ihren Favoriten noch bis zum 23. Dezember.

Von Peter Kleist

Die Sportredaktion der Friedberger Allgemeinen stellt ihren Leserinnen und Lesern zum letzten Mal in diesem Jahr wieder drei erfolgreiche Athleten zur Wahl. Sie können sich Ihren Favoriten aussuchen und noch bis zum Montag, 23. Dezember, für ihn oder sie abstimmen und so den Sportler des Monats November bestimmen. Der Sieger nimmt an der Wahl zum Sportler des Jahres teil. Wie die Abstimmung funktioniert, sehen Sie im unten stehenden Kasten.

Aufstrebende Trampolinerin

Emily Ullmann Mit ihren zwölf Jahren ist sie die Jüngste des Kandidatentrios, aber durchaus schon sehr erfolgreich. Die junge Trampolinturnerin des TSV Friedberg ist zum einen Schülermeisterin des TSV, schwäbische Meisterin und sie landete beim hochklassig besetzten Niederbayernpokal in Bad Abbach auf dem guten, aber undankbaren vierten Platz. Seit vier Jahren erst ist die Gymnasiastin, die in die 7. Klasse des Rudolf-Diesel-Gymnasiums geht, erst in dieser spektakulären Sportart zugange. Dazu gekommen ist sie fast per Zufall. „Ich war beim Kinderturnen des TSV und da wurde einmal ein Trampolin aufgestellt, auf dem wir springen durften, Das fand ich cool und das hat mir viel Spaß gemacht“, meinte Emily Ullmann.

Emily Ullmann (TSV Friedberg). Bild: Werner Miller

Mittlerweile trainiert sie meist dreimal pro Woche rund zwei Stunden und versucht, ihre Sprünge zu perfektionieren und die Schwierigkeitsgrade zu steigern. Ihre Trainer um Christian Groß bescheinigen ihr viel Talent und dass sie im letzten halben Jahr große Fortschritte gemacht habe. „Ich will mich verbessern und es ist toll zu sehen, wie immer mehr klappt. Dass man immer neue Sprünge lernt, macht mit am meisten Spaß“, so die junge Turnerin. Ihr gefallen auch die Wettkämpfe, weil man da auch mit den Freundinnen zusammen sein kann. Ein Ziel hat die ehrgeizige Sportlerin auch vor Augen: „Ich möchte bei den bayerischen Meisterschaften einmal aufs Treppchen kommen“, so Emily Ullmann. neben Schule und Trampolin bleibt kaum Zeit für andere Hobbys und für das Trampolinturnen hat sie auch eine andere Sportart aufgegeben: Karate. „Das hab’ ich ein Jahr gemacht, aber das hat mir nicht so gefallen“, erklärt sie.

Junges Tischtennistalent

David Galbas 16 Jahre alt ist das Kissinger Tischtennistalent, das in dieser Saison im Rahmen einer Jugendkooperation in einer Mannschaft des TSV Merching spielt. Und das sehr erfolgreich, denn das Trio mit Galbas, David Hoksch und Johannes Steinhart steht derzeit ungeschlagen auf Platz eins der Bezirksoberliga und strebt nun den Aufstieg in die Bayernliga an. Dies ist einer der großen Erfolge in der bisherigen Karriere des Teenagers, der die 11. Klasse des Rudolf-Diesel-Gymnasiums besucht und nächstes Jahr sein Abitur machen wird. Außerdem ist David Galbas nun schon sieben Jahre in den verschiedenen Altersklassen Vereinsmeister des Kissinger SC. Und er holte unlängst auch bei den Augsburger Kreismeisterschaften – einem JuniorRace – ungeschlagen den Titel.

David Galbas (Kissinger SC) Bild: Johann Hamberger

Meist dreimal pro Woche wird trainiert, meist so drei Stunden. Verständlich, dass neben der Schule dann nur mehr wenig Zeit für andere Hobbys bleibt. „Ich hab’ zehn Jahre Fußball und ein paar Jahre Eishockey und in der Schule Badminton gespielt, aber das geht nicht mehr“, erklärt David Galbas. Zeit, um mit dem Scooter ein bisschen in der Halfpipe zu verbringen, bleibt aber. Den 16-Jährigen fasziniert am Tischtennis die Rasanz des Spiels. „Man braucht eine schnelle Reaktion, um auf den Gegner reagieren zu können und auch Kondition und Schnelligkeit“, erklärt er. Ein Vorbild hat er nicht direkt, ist aber fasziniert vom jungen Japaner Tomokazu Harimoto, der schon mit 15 bei Weltmeisterschaften spielte. „Das ist schon bemerkenswert“, so Galbas. „Ich will immer erfolgreicher werden und mal schauen, wohin der Weg führt“, meinte der Kissinger. Das nächste Ziel jedenfalls heißt Bayernliga.

Erfahrene Hundesportlerin

Sabrina Olbrich Allein kann die 33 Jahre alte Sabrina Olbrich ihren Sport nicht ausüben – sie startet im Duo mit einem vierbeinigen Partner. Und das mit Erfolg. Die Arzthelferin, die bei einem Orthopäden in Friedberg arbeitet, ist beim Schäferhundeverein Friedberg aktiv und wurde mit ihrer Schäferhündin Belize vom Haus Cokasa Stadtmeisterin und qualifizierte sich für die bayerischen Meisterschaften. Dort stellte sie sich mit ihrer Hündin den besten bayerischen Fährtenspezialisten. „Dabei wird von einem Prüfer eine Fährte gelegt, die 1800 Schritt umfasst und auf der vier Gegenstände fallen gelassen werden. Zwei Stunden nach der Fährtenlegung muss der Hund dann der Spur genau folgen und die Gegenstände finden“, erklärt Sabrina Olbrich das Prozedere.

Sabrina Olbrich (Schäferhundeverein Friedberg) Bild: Christian Danhofer

Mit ihrer Hündin ist sie nur mehr in Sachen Fährtensuchen unterwegs, ihren jungen Rüden Krash von der Glana möchte sie wieder für IPO-Prüfungen ausbilden. „Dabei geht es zum einen um das Fährtensuchen, dann gibt es eine Abteilung Unterordnung und als dritten Bestandteil noch Schutzhundesport“, erläutert Sabrina Olbrich. Drei- bis viermal trainiert sie mit ihren Hunden wöchentlich. Faszinierend findet sie an ihrem Sport, dass kein Hund dem andern gleicht. „Jeder Hund braucht etwas anderes und mit jedem Hund lernt man immer etwas Neues“, so die 33-Jährige. Man müsse lernen, einen Hund „zu lesen“: Wie ist die Körpersprache, wie verhält sich das Tier wann. „Es ist schön und befriedigend, wenn man sieht, welche Fortschritte das Tier macht“, erklärt sie. Ein Ziel hat sie dabei klar vor Augen. „Ich möchte mit dem jungen Rüden die Qualifikation zur Landesgruppenausscheidung in der IPO schaffen – und er soll auch noch in die Zucht“, meint Sabrina Olbrich.

So können Sie abstimmen:

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

0 13 75/80 80 52-10 für

Emily Ullmann

0 13 75/80 80 52-20 für

David Galbas

0 13 75/80 80 52-30 für

Sabrina Olbrich

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. (Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt

zeitung fa 10 für Emily Ullmann

zeitung fa 20 für David Galbas

zeitung fa 30 für Sabrina Olbrich

jeweils an die Nummer 42020

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.





Internet

Das Vorschaubild anklicken, dann das Bild des von Ihnen gewählten Sportlers, die kurzen Anweisungen befolgen und dann auf „Abstimmen“ klicken.

Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen

Auswertung

Es ist – wie in den letzten Jahren – nicht mehr die absolute Stimmenzahl allein ausschlaggebend, sondern die drei verschiedenen Teilbereiche – Internet, SMS und Telefon – werden separat gewertet. Wer die meisten Stimmen in einem Teilbereich hat, erhält 15 Punkte, der Zweite bekommt zwölf, der Dritte zehn - und diese Punkte aus den drei Teilbereichen werden addiert und so das Ranking ermittelt.

Das Ergebnis dieser nicht repräsentativen Umfrage veröffentlichen wir dann in unserer Ausgabe vom Dienstag, 24. Dezember.





