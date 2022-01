Aichach-Friedberg

Glosse: Mölders und Haaland beim MSV - so könnte das Fußballjahr werden

Plus Unsere nicht ganz ernst gemeinte Vorschau auf das Jahr 2022: Mering rüstet auf, Kissing schlägt Bayern München und ein Stätzlinger wird DFB-Präsident.

Von Sebastian Richly

Mering Trainerbeben beim MSV: Sascha Mölders übernimmt nach seinem Aus beim TSV 1860 München als Spielertrainer in Mering. Seine neue Kollektion, „Die Wampe von Mering“, ist binnen weniger Minuten ausverkauft. Auch gibt es ein dazugehöriges spezielles Meringer Bier. Der Umsatz schießt derart in die Höhe, dass der MSV Erling Haaland im Sommer verpflichten kann. Auch auf dem Platz läuft es. Dank der 20 Tore von Mölders und 60 von Haaland überwintert der MSV auf Platz eins der Landesliga. Die Verantwortlichen entwerfen einen Fünfjahresplan, der direkt in die Bundesliga führen soll. MSV-Vorsitzender Georg Resch kann sein Glück kaum fassen: „Wir haben jetzt so viel Geld, wir sanieren das Sportgelände in zwei Jahren gleich nochmals.“

