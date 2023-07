Friedberg

06:00 Uhr

Mering, Friedberg und Adelzhausen bei Jugend-Kreismeisterschaft stark

Plus Bei den Kreismeisterschaften der Jugend sind rund 60 Spieler in Friedberg am Start. In der U21 siegt ein Lokalmatador. Mering dominiert die Doppel.

Von Sebastian Richly

Rund 60 Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler gingen bei den Jugendkreismeisterschaften auf der Anlage des TC Friedberg an den Start. Fünf Tage lang wurde aufgeschlagen, passiert, volley gespielt – gejubelt und geärgert. Dann standen die Meister des Landkreises Aichach-Friedberg fest.

15 Bilder In Bildern: Das sind die Sieger der Tennis-Jugendkreismeisterschaft Foto: Siegfried Baumüller

In der männlichen U21 setzte sich Favorit Samuel Braun vom TC Friedberg erwartungsgemäß durch. Der 16-Jährige, der mit den Herren des TCF vor Kurzem den Aufstieg in die Bayernliga schaffte, besiegte im Finale den Meringer Jonas Gerstmayr mit 6:1 und 6:1. Dritter wurde Lucas Wagenknecht (TC Friedberg). Gerstmayr, der mit den Herren des TC Mering die Vizemeisterschaft in der Landesliga gewann, musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Dafür dürfte er in der U21-Doppelkonkurrenz jubeln. Zusammen mit Vereinskollege Tim Rajewski sicherte er sich den Sieg. Im Finale besiegte das Meringer Duo Simon Mika und Jonas Lidl (TC Motzenhofen) mit 6:2 und 6:3. Bei der weiblichen U21 waren lediglich fünf Spielerinnen am Start. Im Mods jede-gegen-jede holte sich Jona Marie Seban vom TC Friedberg vor Corinna Rosskopf (TSV Inchenhofen) und Benita Baumeister (SV Wulfertshausen) den Sieg. Bei der männlichen U16 setzte sich Louis Kettner vom BC Adelzhausen im Finale gegen Jakob Szymala Egger vom TSV Pöttmes mit 6:3 und 6:4 durch. Dritter wurd Felix Madjari (BC Adelzhausen). Bei den U16-Mädchen siegte Marlene Seidl (TC Mering) im Finale gegen Viktoria Andreschewski (BC Adelzhausen) mit 6:0 und 6:2. Dritte wurde Marilena Dick (TC Friedberg).

