Sport trifft Nachhaltigkeit: Das ist beim 20. Friedberger Halbmarathon geboten

Der Friedberger Halbmarathon feiert 2023 ein Jubiläum. Das ist neu bei der 20. Auflage. Gibt es noch freie Plätze? So klappt es mit der Anmeldung.

Dass der Friedberger Halbmarathon sich zu einer solch beliebten Laufveranstaltung entwickeln und einmal seinen 20. Geburtstag feiern würde, daran hatten vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten wohl nur die wenigstens geglaubt. Umso mehr freut sich Organisator Frank Büschel, dass die Begeisterung für die Traditionsveranstaltung ungebrochen ist. Viele Startplätze gibt es schon sechseinhalb Wochen vor dem Startschuss nicht mehr. Das Jubiläum steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das sollten Läuferinnen und Läufer wissen.

Auf den Friedberger Halbmarathon freuen sich: (von links) Christoph Schmid (Geschäftsführer Sport Förg), Daniela Casella (Eventmanagerin Sport Förg), Frank Büschel (Pressesprecher Stadt Friedberg), Nicole Gergen (Stadtsparkasse Augsburg) und Thomas Renz (LEW). Foto: Sebastian Richly

Bereits mehr als 800 Anmeldungen sind bei der Stadt Friedberg für den Lauf am Sonntag, 10. September, eingegangen. „So viele hatten wir zu so einem frühen Zeitpunkt noch nie. Das zeigt, dass die Veranstaltung nach wie vor sehr beliebt ist und wir das Kontingent wohl wieder voll bekommen“, so Büschel. Im vergangenen Jahr, dem ersten Lauf nach der Coronapandemie, waren es am Ende rund 900 Läuferinnen und Läufer. Die Unterlagen können ab Donnerstag, 7. September, bei Sport Förg in Friedberg abgeholt werden.

Das ist nachhaltig am Friedberger Halbmarathon 2023

Der 20. Friedberger Halbmarathon steht im Zeichen der Nachhaltigkeit, wie Frank Büschel hervorhebt: „Das Thema wird immer wichtiger. Wir haben auch vorher schon einige Dinge beachtet, aber wir wollten uns noch bewusster damit auseinandersetzen. Wir wollen uns ständig verbessern und haben einige Anregungen aufgenommen. „Etwa verzichtet die Stadt in diesem Jahr erstmals auf die Plastikverpackungen beim Obst. „Das waren Tonnen von Müll, was zu Recht beanstandet wurde. Jetzt haben wir einen Kooperationspartner und spezielle Boxen für das Obst, sodass kein Müll anfällt.“ Zudem setzen die Veranstalter auf ein Mehrwegbechersystem.

Bunt ist Trumpf: So sieht das neue Plakat für den Friedberger Halbmarathon 2023 aus. Foto: Sebastian Richly

Eine Sache bleibt aber - das Hendl. Büschel: „Natürlich hätten wir aus ökologischer Sicht das Ganze fleischlos machen können, aber wir wollen ja keine Verbotsveranstaltung sein, sondern uns lediglich nachhaltiger aufstellen und auf das Thema aufmerksam machen. Wir haben aber beim Fleisch sehr stark auf die Herkunft geachtet.“

Die Strecke beim Friedberger Halbmarathon beläuft sich auf insgesamt 21,1 Kilometer. Vier Runden gilt es zu bewältigen, wobei jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin selbst entscheiden kann, wie viele Runden gelaufen werden. Los geht es um 10 Uhr am Marienplatz, auf dem sich auch der Zielbereich befindet. Dort findet gegen 13.45 Uhr auch die Siegerehrung auf der Bühne statt. Pro Runde gibt es zwei Erfrischungsstellen und eine Verpflegungsstelle. Zusätzlich steht im Zielbereich eine Wasserbar.

Noch gibt es das neue Trikot nicht zu begutachten, eines verrät Büschel aber schon jetzt: „Es wird bunt werden.“ Im vergangenen Jahr spiegelte sich der Ukraine-Krieg auf dem Sportdress wider. Eine weiße Friedenstaube auf hellblauem Hintergrund war zu sehen. Büschel: „Wir wollen mit dem Trikot immer eine Botschaft vermitteln, auch im Jubiläumsjahr.“

Zur 20. Auflage gibt es noch eine spezielle Ehrung. Die rund zehn Läuferinnen und Läufer, die in jedem Jahr seit Beginn dabei waren, werden ausgezeichnet: „Im ersten Jahr waren es gerade einmal 250 Teilnehmende. Ein paar wenige haben uns seither die Treue gehalten“, so Büschel, dessen Organisationsteam aus rund zehn Personen seit bald fast einem Jahr mit der Planung beschäftigt ist. Am Tag des Marathons werden dann laut Büschel rund 150 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein.

Friedberger Halbmarathon: Die bisherigen Sieger

Den Friedberger Halbmarathon gibt es bereits seit dem Jahr 2003. Hier haben wir eine Liste mit den Gewinnerinnen und Gewinnern der letzten Jahre für Sie zusammengestellt:

Jahr Damen Herren 2022 Katharina Rittel Benjamin Dillitz 2021 Caro Bayer Matthias Zech 2020 / / 2019 Julia Laub Ahmed Tamam 2018 Sabrina Zimmermann Florian Kerber 2017 Barbara Auer Heiko Middelhoff 2016 Petra Stöckmann Andreas Beck 2015 Petra Stöckmann Roman Deisenhofer 2014 Petra Stöckmann Andrew McLeod 2013 Petra Stöckmann Bruno Schumi 2012 Petra Stöckmann Bruno Schumi 2011 Petra Stöckmann Richard Negele 2010 Sabrina Riedl Bruno Schumi 2009 Sabrina Riedl Richard Negele 2008 Bettina Sattler Andrew McLeod 2007 Sandra Wolgschaft Thomas Straßmeir 2006 Irene Psaier Thomas Straßmeir 2005 Andrea Gartner Richard Negele 2004 Suzan Groß Thomas Straßmeir 2003

Alexander Scherl





Neben der Teilnahme am Friedberger Halbmarathon sind in dem Preis ein Funktionsshirt sowie Getränke und Verpflegung auf der Strecke enthalten. Zusätzlich in der Gebühr inkludiert ist ein halbes Grillhendl oder eine Obsttüte mit Getränken nach dem Lauf und die Möglichkeit einer kostenlosen Massage. Außerdem gibt es Gutscheine für einen Laufschuhtest bei Sport Förg. Nähere Informationen zur Anmeldung können Sie ebenfalls der offiziellen Internetseite vom Friedberger Halbmarathon 2023 entnehmen.

Im vergangenen Jahr triumphierten der Adelzhauser Benjamin Dillitz und Katharina Rittel. Beide stellten zusätzlich neue Rekorde auf. Ob die Titelverteidiger auch 2023 am Start sein werden, steht noch nicht fest. Büschel: „Die Top-Läuferinnen und Top-Läufer lassen sich ungern in die Karten schauen. Viele melden sich erst spät an. Wir freuen uns, dass wir solche Top-Leute bei uns am Start haben, aber der Halbmarathon ist und bleibt eine Breitensport-Veranstaltung.“