Fußball-Bezirksliga

06:00 Uhr

Kampf der Giganten: Stätzling will Primus Wertingen ärgern

Plus Der FC Stätzling muss beim Spitzenreiter Wertingen ran. So will Trainer Emanuel Baum den Primus knacken. Der SV Mering hat im Derby eine Serie zu verteidigen.

Von Lorenz Ostermaier und Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Während für den SV Mering ein Derby ansteht, wartet auf den FC Stätzling eine Herkulesaufgabe. Dennoch gibt sich der FCS selbstbewusst.

Nach fünf Spielen ohne Niederlage steht für den SV Mering am Samstag das nächste Duell an. Ab 14 Uhr ist der Absteiger zu Gast im Derby beim TSV Haunstetten. Für den MSV ist es das dritte Auswärtsspiel in Folge. Derzeit belegt das Team von Trainer Dominik Sammer Platz drei. Gegner Haunstetten hingegen wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Dennoch bremst Sammer die Erwartungen: „Es wird ein ganz anderes Spiel als die beiden Auswärtsspiele zuletzt. Haunstetten hat eine ganz andere Spielanlage, sie verteidigen sehr gut und haben nicht ohne Grund die zweitbeste Defensive der Liga. Da müssen wir erst mal ein Tor schießen“. In sechs Spielen kassierten die Augsburger acht Gegentreffer, nur Heimertingen hat weniger kassiert. Auf der anderen Seite hat der TSV auch erst sieben Tore erzielt. Dennoch geht Mering als Favorit in die Partie: „Wir müssen mit der Favoritenrolle umgehen können. Haunstetten wird in diesem Heimspiel alles raushauen und versuchen, ihre Umschaltaktionen zu nutzen. Es wird ein sehr ekliges Spiel“, warnt Sammer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .