Kissing steht kurz vor dem Abstieg - Ecknach bejubelt Klassenerhalt

Plus Die Hoffnung beim Kissinger SC schwindet nach der Niederlage. Der FC Stätzling bleibt im Aufstiegsrennen. Der VfL Ecknach rettet sich dank Michael Eibel.

Der TSV Aindling holt sich dank einer Aufholjagd die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord. Der FC Stätzling bleibt im Rennen um Platz zwei. Düster sieht es für den Kissinger SC aus, der zuhause eine Niederlage kassiert. Dagegen feiert der VfL Ecknach den Klassenerhalt. Von Enttäuschten und viel, viel Jubel.

Der FC Stätzling um Emanuel Blenk (oben) rang den FC Horgau nieder und bleibt im Aufstiegsrennen. Foto: Michael Hochgemuth Foto: Michael Hochgemuth

FC Stätzling - FC Horgau 3:2

Der FCS begann mit derselben Aufstellung wie beim Auswärtssieg in Ecknach und dominierte die erste Spielhälfte. Bereits nach drei Minuten erzielte Raffael Semke mit einem platzierten Flachschuss aus 18 Metern die Führung. Nur wenige Minuten später lupfte Elia Giordanelli den Ball über den herauseilenden Keeper hinweg, aber ein Gästeverteidiger klärte per Kopf noch vor der Torlinie. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Alexander Meixner in eine Ecke von Sert Mert sprintete und einköpfte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde ein Drehschuss von Giordanelli abgewehrt und die Stätzlinger Überlegenheit schien sich fortzusetzen. Allerdings kamen die Gäste nun immer öfter an den Strafraum und erzielten durch einen von Valentin Blochum verwandelten Foulelfmeter den Anschluss. Und es kam noch schlimmer für den FCS, denn Blochum sorgte mit einem sehenswerten Sonntagsschuss für den Ausgleich. Stätzling erholte sich von dem Doppelschlag und ging fünf Minuten später erneut in Führung. Paul Iffarth, der lupfte nach Steilpass von Luca Lenz den Ball am Torwart vorbei zum Sieg. Allerdings musste das Team von Trainer Emanuel Baum bis zum Schlusspfiff zittern. (bidi)

