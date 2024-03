Fußball-Bezirksliga

vor 17 Min.

Meringer Abendspiel endet bitter - Stätzling ist wieder in der Spur

Am Ende war die Flutlicht-Heimpremiere für den SV Mering in der Fußball-Bezirksliga Süd gegen den SVO Germaringen zum Verzweifeln. Hier hadert Endrit Ahmeti (rechts) mit sich und dem Schicksal.

Plus Während die Meringer Fußballer in der Bezirksliga Süd in der Nachspielzeit ihre Führung einbüßen, festigt Stätzling in der Nord-Staffel Tabellenplatz zwei. Hier die Spielberichte.

Das erste Flutlicht-Heimspiel im umgebauten Stadion endete bitter für den SV Mering. Zwar lang der MSV in der Fußball-Bezirksliga Süd gegen den SVO Germaringen lange in Führung, am Ende reichte es aber nur für einen Punkt. Besser machte es in der Bezirksliga-Nord der FC Stätzling, der nach der Vorwochen-Niederlage gegen Ecknach wieder in der Spur ist.

SV Mering - SVO Germaringen 2:2

