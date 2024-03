Fußball-Bezirksliga:

Ungewöhnliche Anstoßzeit: Warum der SV Mering jetzt freitags zu Hause spielt

Merings Trainer Dominik Sammer droht aufgrund einer Grippe für das Heimspiel am Freitag auszufallen. Foto: Rudi Fischer

Plus Die Fußballer des SV Mering empfangen am Freitagabend den SVO Germaringen. Daran sollten sich die Fans gewöhnen, derweil droht der Trainer auszufallen.

Von Lorenz Ostermaier

Das erste Flutlichtspiel im neuen Stadion steht am Freitagabend für den SV Mering an. Ab 19 Uhr erwartet der MSV den SVO Germaringen zum Duell in der Bezirksliga Süd.

„Wir wollen die Spieldynamik wie nach dem 0:3 in Königsbrunn aufs Feld bringen“, meint Trainer Dominik Sammer. Im Derby bei Türkgücü lag der MSV bereits mit 0:3 zurück, zeigte dann aber Moral und holte noch einen Punkt. Dass die Meringer ihre Heimspiele nun am Freitagabend austragen, liegt am Umbau der Sportanlage. „Dank des tollen Umbaus können wir nun immer freitags spielen. Nur gegen Wiggensbach und Oberstdorf spielen wir zur früheren gewohnten Spielzeit, da sie aufgrund der weiten Anreise keine Zustimmung erteilt haben“, erklärt Sammer.

