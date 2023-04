Duell im Abstiegskampf: Schafft der SV Mering den dritten Sieg in Folge?

Der SV Mering peilt den dritten Sieg in Folge an. Stätzling empfängt Tabellenführer Aindling. Kissing bewahrt vor dem Kellerduell Ruhe.

Nach zuletzt zwei Siegen will der SV Mering nun den nächsten Dreier nachlegen. Der Kissinger SC hofft auf einen Befreiungsschlag im Kellerduell. Der FC Stätzling will dem Spitzenreiter TSV Aindling ein Bein stellen, während der BC Rinnenthal die Schlappe vom Montag auszumerzen versucht.

Landesliga Nach zuletzt zwei Siegen in Folge möchte der SV Mering auch dieses Wochenende im Heimspiel die nächsten drei Punkte holen. Am Samstag um 16 Uhr empfängt der MSV den TSV Weißenburg . „Wir versuchen natürlich die momentane Serie auszubauen und drei wichtige Punkte gegen Weißenburg , die für uns auch noch in Reichweite sind, zu sammeln“, so MSV-Trainer Gerhard Kitzler . Durch die Punktgewinne sieht es für Mering tabellarisch besser aus. Zwar belegt man weiterhin mit 30 Punkten den Relegationsplatz, Gegner Weißenburg befindet sich allerdings mit nur drei Punkten mehr, zwei Plätze entfernt vom MSV. Zwischen den beiden liegt der FC Memmingen II, der nur noch einen Punkt vor dem SV Mering liegt. Am Mittwoch gewann der SV Mering mit 2:0 gegen den SC Oberweikertshofen . Mit der Leistung hier zeigte sich Kitzler sehr zufrieden „Viel besser können wir es nicht machen. Wir müssen wie im Spiel gegen Oberweikertshofen die Abstände gering halten und als Mannschaft auftreten. Wenn wir so spielen wie am Mittwoch wäre ich sehr zufrieden“. Der TSV Weißenburg hingegen musste sich zuletzt mit 1:2 gegen den SC Oberweikertshofen geschlagen geben. „Ich kenne die Stärken von Weißenburg , die möchte ich allerdings nicht verraten. Viel mehr ist es wichtig, dass wir uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und unsere Stärken ausspielen“, so Kitzler , der hinzufügt: „In der Offensive sind wir immer für einen Treffer gut. Für uns gilt es in der Defensive stabiler zu stehen.“ Manuel Ebeling fehlt aufgrund seiner Rote Karte. Luigi Manfreda ist angeschlagen und deshalb fraglich. „Es wird schwer für uns mit dem dünnen Kader, dennoch werden wir versuchen, das beste aus der Situation zu machen“, so Kitzler .

Fußball: Stätzling will sich an Ecknach ein Beispiel nehmen

Bezirksliga Einen harten Brocken hat auch der FC Stätzling vor der Brust. Am Samstag empfängt das Team von Trainer Emanuel Baum den Tabellenführer TSV Aindling ab 15 Uhr. „ Aindling ist eine sehr gute Mannschaft mit starken Spielern, da können wir eigentlich nicht so viel falsch machen. Wir sind klarer Außenseiter, wollen den Favoriten aber natürlich ärgern“, so Baum . Zum Vorbild nimmt sich der Coach den VfL Ecknach , der die Aindlinger mit 1:0 besiegen konnte. „Wir müssen körperlich dagegen halten und gefährliche Konter setzen. Bei Ecknach hat das einmal sehr gut funktioniert.“ Ein besonderes Spiel wird es für Nico Gastl , der im Sommer nach Aindling wechselt. Ob der Angreifer jedoch spielen kann, ist nach seiner Verletzung fraglich. Zurück ist dagegen Luis Lindermayr , ebenso wie Paul Iffarth nach seiner Rotsperre. Dafür fehlt der erkrankte Simon Adldinger. „Für unsere junge Mannschaft ist es ein Gradmesser auch im Hinblick auf nächste Saison. Dann sehen wir, wie weit wir noch von der Spitze weg sind.“

Weit von der Spitze entfernt ist der Kissinger SC in der Bezirksliga Süd. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist der KSC in der Tabelle auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Trainer Sebastian Bregulla bleibt vor dem Kellerduell am Sonntag gegen den TSV Ziemetshausen dennoch positiv: „Wir müssen jetzt ruhig bleiben und uns auf unsere Stärken besinnen. Selbst wenn wir das Spiel verlieren, sind wir noch nicht abgestiegen.“ Dennoch wäre ein Dreier sehr wichtig im Abstiegskampf: Bregulla: „Auch ein Tor würde uns für den Anfang schon einmal guttun.“