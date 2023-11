Fußball-Kreisliga

20:44 Uhr

Knappe Kisten: Merching marschiert - Kissing verpasst Überraschung

Plus Dem TSV Merching reicht ein Tor zum Sieg. Der Kissinger SC verliert unglücklich bei Spitzenreiter FC Königsbrunn. Der Torjäger wird zum tragischen Helden.

Der TSV Merching bleibt mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Hiltenfingen in der Spur. Der Kissinger SC unterlag mit dem gleichen Ergebnis Spitzenreiter FC Königsbrunn. Eine Szene steht sinnbildlich für den Kissinger Auftritt.

Merching – Hiltenfingen 1:0

Es kommt außerordentlich selten vor, dass Günter Bayer in erster Linie an der Seitenlinie Platz nimmt und sich nur bei besonders brisanten Szenen zu Wort meldet. Im Heimspiel des TSV Merching gegen den ASV Hiltenfingen überließ der Trainer diesen Job weitgehend Markus Rölle, weil ihm eine Erkältung zu schaffen machte. Das Geschehen auf dem Platz hat wohl zu einer schnellen Genesung beigetragen: „Mit der Leistung muss man sehr zufrieden sein.“ Mit dem Ergebnis erst recht. Es war ein gutes Kreisligaspiel zweier gleichwertiger Rivalen, das vom starken Wind geprägt war. In Durchgang hatten die Merchinger zwei, drei gefährliche Szenen zu überstehen. Danach agierten sie risikoreicher und wurden schließlich durch den Treffer des Tages, der auf das Konto von Julian Schmid ging, auch belohnt. Zu dieser Szene in der 81. Minute hatte Andreas Lachner die Vorlage geliefert. (jeb)

