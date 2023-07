Fußball-Kreispokal

12:00 Uhr

Derbys in zweiter Runde: Sportfreunde empfangen Mering - Derby in Gebenhofen

Plus In der zweiten Runde des Kreispokals gibt es einige Derbys. Der SV Mering feiert sein Comeback. Petersdorf steigt ebenfalls ein. Schweres Los für Merching.

Am Mittwoch steht die zweite Runde des Kreispokals an. Nun steigen auch die Kreis- und Bezirksligisten ein. Es kommt zu einigen interessanten Duellen.

Nach vielen Jahren auf Verbandsebene ist auch der SV Mering wieder im Pokal auf Kreisebene vertreten. Das Team von Trainer Dominik Sammer ist bei den Sportfreunden Friedberg gefordert. Der Aufsteiger in die Kreisklasse zeigte schon in der vergangenen Saison, dass er Pokal kann. Erst in der dritten Runde war gegen den späteren Sieger TSV Aindling Schluss. Letztmals in einem Pflichtspiel standen sich die Vereine 2006 gegenüber. Damals siegten die Sportfreunde mit 1:0. Das Team von Trainer Thomas Nöbel setzte sich in der ersten Runde mit 3:1 beim Vizemeister der A-Klasse Aichach SV Waidhofen durch.

