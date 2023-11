Fußball

vor 34 Min.

Mering im Topspiel gefordert - Stätzling muss nach Igenhausen ausweichen

Plus Mering empfängt im Spitzenspiel Thalhofen. Stätzling trifft auf die schlechteste Defensive. In der Kreisliga treffen die beiden formstärksten Teams aufeinander.

Von Lorenz Ostermaier

Endspurt heißt es für die heimischen Fußballer. Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause steht an. Der SV Mering steht vor einem Topspiel, der FC Stätzling vor einer Pflichtaufgabe. Dabei gibt es eine Premiere. In der Kreisliga Ost kommt es zum Duell der formstärksten Teams.

Nach sieben Siegen in Folge ist am Samstag um 14:15 Uhr gegen den Tabellenletzten SSV Glött ein Sieg Pflicht. Da die Plätze in Stätzling nicht im besten Zustand sind, wird erstmals ein Bezirksligaspiel in Igenhausen ausgetragen. Die Gegensätze könnten kaum größer sein. Es ist auch das Duell der besten gegen die schlechteste Defensive der Bezirksliga Nord. Vor etwa einer Woche zog der SSV Glött die Reißleine und trennte sich von Trainer Markus Rickauer. Bis zur Winterpause übernahmen Stefan Schneider und Ingo Feistle. Trotz der aktuellen Tabellenplatzierung warnt Trainer Emanuel Baum vor dem Gegner: „Mit dem Trainerwechsel ist es immer schwer, da könnten sie für eine Überraschung sorgen. Sie verlieren meist knapp und werden versuchen uns das Spiel schwer zu machen. Sie werden viel über Einsatz und das Körperliche kommen“. Im Hinspiel tat sich der FCS beim 3:1-Erfolg lange schwer. „Sie haben es uns im Hinspiel sehr unangenehm gemacht, das werden sie wieder versuchen“. Dennoch zählen für ihn nichts anderes als drei Punkte: „Wir müssen versuchen wie gegen Holzkirchen vergangene Woche unsere Chancen zu verwerten. Wir müssen den Kampf annehmen und die drei Punkte holen. Wie wir das am Ende machen ist egal“. Personell muss der FC weiterhin auf Raffael Semke verzichten.

