Spannung bis zum Ende: Verlieren verboten heißt es im Saisonendspurt

Im Friedberger Stadtderby duellierten sich der TSV Friedberg (links Umut Kayacik) und der BC Rinnenthal (Maximilian Merwald). Am Ende gewann der BCR und darf weiter vom Titel in der Kreisliga Ost träumen. Foto: Christian Kolbert

Plus Der FC Stätzling ist so nah dran wie nie am Aufstieg, hat es aber nicht mehr in der eigenen Hand. Kissing hofft wieder. Ein Spieler vom BC Aichach überzeugt.

Der Saisonendspurt hat begonnen und in den ersten Ligen sind bereits Entscheidungen über Auf- und Abstieg gefallen. Für viele Mannschaften geht es um nicht mehr allzu viel, andere kämpfen ums Überleben und brauchen in den wenigen verbleibenden Spieltagen jeden erdenklichen Punkt. Für ein Team ist der Abstiegskampf bereits beendet – ohne Happy End. Der FC Stätzling und der BC Rinnenthal dürfen weiter vom Aufstieg träumen. Kissing schöpft wieder Hoffnung.

Nach dem Sieg im Derby beim VfL Ecknach beträgt der Rückstand des FC Stätzling nur noch einen Punkt auf den zweiten Platz. Dennoch bleibt Trainer Emanuel Baum realistisch: „Leider haben wir es nicht in der eigenen Hand. Jettingen hat ein leichtes Restprogramm“, so der Coach, der aber auch sagt: „Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Wenn Jettingen einen Fehler macht, wollen wir das sein. In jedem Fall wollen wir noch neun Punkte holen, danach sehen wir, was kommt.“ Personell gibt es ebenfalls wenig Hoffnung für die noch verbleibenden Gegner: „Viele angeschlagenen und verletzte Spieler sind zurückgekehrt bzw. kehren noch zurück“, so Baum, der mit der Entwicklung sehr zufrieden ist: „Wir haben jetzt einen Kern, der immer speilt und dass merkt man. Vor allem defensiv stehen wir sehr gut und vorne sind wir immer für ein Tor gut“, so Baum. Über eine mögliche Relegation würde sich Baum nicht beschweren, auch wenn der Coach dann im Urlaub sein könnte: „Das war bei uns Anfang der Frühjahrsrunde nicht geplant. Ich hoffe, dass dann zumindest viele Spieler da wären, aber das sehen wir, wenn es so weit ist.“

