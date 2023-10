Fußball

06:58 Uhr

Stätzling ist im Derby Favorit - Mering will Wiedergutmachung

Plus Der FC Stätzling ist gegen Griesbeckerzell der klare Favorit, dennoch warnt der Coach. Beim SV Mering kehrt ein Spieler überraschend in den Kader zurück.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

In den heimischen Bezirksligen steht der letzte Spieltag der Vorrunde an. Sowohl der SV Mering als auch der FC Stätzling schließen die Runde zuhause ab. Beide empfangen unbekannte Gegner und sind in der Favoritenrolle.

Bezirksliga Am Sonntag um 14 Uhr trifft der SV Mering auf den TSV Dinkelscherben. Nachdem der MSV am vergangenen Wochenende nach elf Spielen ohne Niederlage die erst zweite Saisonpleite hinnehmen musste, ist das Ziel für das kommende Spiel klar „Wir werden alles daran setzen, um zu gewinnen. Wir fühlen uns wohl in Mering. Wir wollen unsere Heimbilanz aufbessern und die Hinrunde positiv abschließen“, so MSV-Trainer Dominik Sammer. Durch die Niederlage rutschte der MSV in der Tabelle ab und steht nun auf Platz fünf. Dinkelscherben steht aktuell mit fünf Zählern weniger auf Rang sieben. In diesem Spiel erwartet Sammer ein ganz anderes Spiel als zuletzt. „Dinkelscherben hat sehr große Spieler und agieren viel über lange Bälle. Sie haben ein erfahrenes Team.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen