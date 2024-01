Handball

Bann gebrochen: Friedberger Handballer feiern Revanche im Derby

Plus Die Handballer des TSV Friedberg fahren im Derby beim TSV Schwabmünchen den ersten Sieg 2024 ein. Ein Spieler überzeugt insbesondere vom Siebenmeterpunkt.

Aufatmen bei den Handballern des TSV Friedberg. Das Landesligateam holte im Derby beim TSV Schwabmünchen den ersten Sieg in diesem Jahr. Dabei gab es ein Wiedersehen mit einem früheren Teamkollegen.

Der frühere Bundesligaspieler Matthias Gerlich lief auf für Schwabmünchen. Der Zwei-Meter-Mann war mit elf Treffern dann auch der beste Werfer seiner Farben. Zudem gab es ein Wiedersehen mit Felix Dorsch. Der langjährige Friedberger Torwart steht jetzt bei Schwabmünchen zwischen den Pfosten. In der Hinrunde waren die Gastgeber in der TSV-Halle siegreich. Doch mittlerweile ist Schwabmünchen bis auf den vorletzten Rang in der Landesliga zurückgefallen. Allerdings erwischte Schwabmünchen den besseren Start und lag zwischenzeitlich mit drei Treffern vorn. Spielerisch klappte auf beiden Seiten nur wenig.

