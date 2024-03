Handball

12:01 Uhr

Furiose Aufholjagd: TSV Friedberg holt Remis nach großem Rückstand

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg liegen zur Pause deutlich zurück. Dank einer starken Defensive holt das Team von Udo Mesch noch einen Punkt.

Von Domenico Giannino

Dank einer starken zweiten Hälfte und der damit verbundenen Aufholjagd holten die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg beim 24:24 gegen den TSV Herrsching zumindest einen Punkt.

Ohne Paul Thiel gingen die Herzogstädter in ihr Heimspiel gegen den Tabellennachbarn. Der Kreisläufer fehlte erkrankt. Für ihn rückte der A-Jugendliche Calin Stancu ins Team. Nach dem 2:2 erwischten die Friedberger eine ganz schwache Phase, in der ihnen in über elf Minuten nur ein Treffer gelang. Darum führte Herrsching schon früh mit 8:3. Offensiv lief im gesamten ersten Durchgang wenig zusammen. Friedberg schaffte bis zur Pause nur acht Treffer. Nur die starke Defensive und die gute Torhüterleistung waren dafür verantwortlich, dass der TSV noch einigermaßen in der Partie drin war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen