Handball

vor 48 Min.

Schwache Vorstellung: Friedberg kassiert Niederlage zum Jahresabschluss

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg gehen mit einer Pleite in die Winterpause. Was Trainer Udo Mesch beim Auftritt in Niederraunau missfallen hat.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Das Handballjahr endete für die Landesligamänner des TSV Friedberg mit einer Niederlage. Beim 29:34 (12:19) in Niederraunau wusste die Mannschaft nicht zu überzeugen und verlor den Anschluss an die vorderen Plätze in der Landesliga Süd. Die zweite Mannschaft feierte einen wichtigen Sieg in der Bezirksoberliga.

Nach der Niederlage in Ottobeuren war der TSV punktgleich mit Herrsching und Dietmannsried in die Rückrunde gestartet. Niederraunau hatte seine letzten drei Spiele verloren, übernahm aber zu Hause nach dem 3:3 rasch das Kommando. Friedberg hatte keinen guten Tag erwischt. Defensiv fehlte der Zugriff, vorne die Durchschlagskraft. Nach 13 Minuten war der Rückstand schon auf 3:7 angewachsen. Auch eine frühe Auszeit half wenig. „Das war von Anfang bis zum Ende eine richtig schlechte Vorstellung“, sagt Trainer Udo Mesch. „So dürfen wir uns einfach nicht präsentieren. Die Abwehrarbeit fand nicht statt, es fehlten Absprachen und Einsatzbereitschaft. Vorn haben wir viel verworfen und ohne Tempo gespielt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen