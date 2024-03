Handball

Trotz schwacher zweiter Hälfte: Kissinger Handballerinnen erobern Tabellenspitze

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC sind nun Tabellenführer. Die Männer des TSV Friedberg sind nach der Pleite noch nicht sicher in Sachen Klassenerhalt.

Von Domenico Giannino

Die Friedberger Handballer verloren trotz Aufholjagd am Ende bei der SG Dietmannsried/Altusried mit 34:37. Damit fallen die Handballer aus der Herzogstadt in der Landesliga Süd auf den siebten Rang zurück. Dagegen eroberten die Kissinger Handballerinnen die Tabellenspitze.

Friedberg war von Beginn an unter Druck, der Start misslang den Herzogstädtern. Erst in der sechsten Minute gelang mit dem 1:4 das erste Tor. „Genauso wie vor einer Woche ist uns die gesamte erste Hälfte missglückt“, ärgerte sich Trainer Udo Mesch. Kurz sah es beim 8:12 so aus, als könnte sich Friedberg langsam heranarbeiten. Aber die Fehlerquote blieb hoch. So war der Rückstand kurz vor der Pause auf 10:16 angewachsen.

