Zweiter Sieg in Folge: TSV Friedberg kämpft sich wieder nach oben

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg schlagen den FC Bayern München. Die Abwehr gibt am Ende den Ausschlag. Die Serie der Zweiten reißt.

Von Domenico Giannino

Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg sind zurück in der Erfolgsspur. Gegen den FC Bayern München feierte das Team von Trainer Udo Mesch den zweiten Sieg in Folge. Am Ende stand ein 30:25-Erfolg. Bei der zweiten Mannschaft in der Bezirksoberliga riss dagegen die Siegesserie.

Friedberg brauchte knapp zehn Minuten, um in die Partie hineinzufinden. In der gut besuchten TSV-Halle entwickelte sich ein intensives Spiel, in der beide Mannschaften versuchten, über Leidenschaft und Kampf zum Erfolg zu kommen. Bis zum 5:5 nach zehn Minuten konnte sich kein Team absetzen. Dann übernahm der TSV das Kommando. Die Abwehr steigerte sich, Bayern schaffte nur einen Treffer in den nächsten acht Minuten. Der Lohn war eine 11:6-Führung. Friedberg behielt die Kontrolle. „Wir haben den Kampf angenommen und in der Abwehr gut dagegengehalten“, so Mesch. „Damit hatten wir ein leichtes Übergewicht und konnten uns nach und nach absetzen. Das gab uns Selbstsicherheit und das nötige Selbstverständnis für die Partie.“

