Ringen

vor 52 Min.

Gipfeltreffen im Allgäu: Meringer Ringer kämpfen um Platz eins

Moritz Zeitler (in rot) beim bislang letzten Kampf gegen Westendorf.

Plus Die Ringer des TSC Mering sind am Samstag zu Gast beim Spitzenreiter Westendorf. Worauf es beim Duell um Platz eins ankommt.

Von Matthias Biallowons

Mit einem klaren 23:8-Sieg starteten die Ringer des TSC Mering in die neue Bayernligasaison. Dabei gingen nur zwei Einzelbegegnungen verloren. Wichtiger als der Triumph war Trainer René Winter aber vor allem das Auftreten seines Teams: „Alle waren fit und haben die Sachen aus dem Training umgesetzt. So sind wir als Mannschaft stark“. Am Samstag wird es einer besonderen Teamleistung bedürfen, wenn der TSC beim Tabellenführer Westendorf gastiert. „Westendorf ist ein harter Brocken. Wenn wir da bestehen wollen, muss alles passen“, ist sich Merings Vorsitzender Peter Tränkl sicher.

Ringen: Mering kämpft gegen junges Team

Die Allgäuer starteten mit einem 29:7-Sieg in die Liga und stehen an der Tabellenspitze. Vor allem auffällig war die junge Truppe, die Kottern keine Chance ließ. „Westendorf hat traditionell immer ein junges Team, das gut ausgebildet und hoch motiviert ist. Besonders gegen uns“, weiß auch Merings Zweiter Vorsitzender Dominik Ringenberger. Auch die Ausgewogenheit der Mannschaft macht die Stärke aus, die in kaum einer Gewichtsklasse schwach besetzt ist.

