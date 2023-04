Stätzling

18:00 Uhr

Viel mehr als ein Gotteshaus: Zachäuskirche wird 25 Jahre alt

Plus Von außen ist sie unscheinbar, innen fällt die helle, klare Architektur auf. Neben Gottesdiensten finden auch Konzerte statt. Ein Kreuz war zunächst nicht geplant.

Von Bill Titze

"Es war schon spannend, eine solche Kirche entstehen zu sehen." Diesen Satz sagt nicht eine alte Dame, sondern mit Regina Otto eine junge Frau. Denn die Zachäuskirche ist wohl das jüngste Gotteshaus im ganzen Landkreis. 25 Jahre ist es jetzt her, dass an der Pfarrer-Bezler-Straße in Stätzling eine neue Kirche eingeweiht wurde. Und das, obwohl bereits schon damals absehbar war, dass die Austritte in der Kirche eher zunehmen würden. Für die Evangelische Gemeinde Friedberg war der Bau auf alle Fälle ein Gewinn - nicht nur wegen des zusätzlichen Raums für Gottesdienste.

Dabei war die Planung beileibe kein Selbstläufer. Da war zunächst schlicht das Problem, dass auch andere Gemeinden in der Region neue Kirchen oder Gemeindezentren bauen wollten. "Zunächst stand das hiesige Vorhaben ganz hinten auf der Prioritätenliste", erinnert sich der Friedberger Rainer Lojewski, der damalige Geschäftsführer der Gesamtkirchenverwaltung Augsburg. Bereits 1990 gab es Überlegungen, in Stätzling ein neues Gemeindezentrum zu errichten. Denn mit 4000 Menschen war die Gemeinde recht groß, lediglich in Friedberg und Dasing gab es Kirchen für die evangelischen Gläubigen.

