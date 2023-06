Steindorf

Steindorf muss dem Austritt Schmiechens aus der VG zustimmen

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Mering verkleinert sich – auch Schmiechen will austreten. Darüber stimmte nun der Gemeinderat Steindorf ab.

Schmiechen will aus der Verwal­tungsgemeinschaft (VG) Mering austre­ten, Steindorf geht diesen Weg nicht mit. Beide Gemeinderäte hat­ten dies im März beschlossen. Um den Austritt von Schmiechen aus der VG Mering auf den Weg zu bringen und die Gründung einer neuen VG mit Merching zu ermög­lichen, ist es nun ein langer Weg.

Steindorf bleibt bei der VG Mering

Erforderlich sind jetzt Anträge der Gemeinden Merching und Schmie­chen auf Bildung einer neuen VG und auf Entlassung aus der beste­henden VG Mering. Zunächst müs­sen die Gemeinde Steindorf und der Markt Mering zustimmen. Steindorf ist nun einverstanden, und Mering wird in der kommenden Woche ent­scheiden. Es geht um eine Ein­schätz­ung der Leistungsfähigkeit einer künftig verkleinerten VG Me­ring. Alle Ant­räge und Beschlüsse wer­den bei der Rechtsaufsicht im Land­rats­amt gesammelt und von dort an die Re­gierung von Schwaben wei­ter­geleitet. Am Ende entscheidet der Landtag über entsprechende Änderungen. Da bisher nur einmal pro Legislaturperiode, zuletzt im Juni 2021, entschieden wurde, ist von ei­ner nächsten Änderung des bayeri­schen Kommunalgliederungs­geset­zes in der laufenden Legislatur­peri­ode eher nicht mehr auszugehen. Im Oktober sind bekanntlich Land­tagswahlen.

