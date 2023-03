Tritt auch Steindorf aus der Verwaltungsgemeinschaft Mering aus?

Plus Bei Mering bleiben – oder eine eigene Verwaltungsgemeinschaft gründen: Steindorf hat abgestimmt. Die Entscheidung war den Gemeinderäten nicht leicht gefallen.

Das Ergebnis war eindeutig: Mit 7:2 Stimmen hat der Steindorfer Gemeinderat den Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mering beschlossen. Merching hatte die Überlegungen angestoßen. Die Gemeinde hatte nur für zwei Jahre zur VG Mering gehört und wollte nun mit Schmiechen und Steindorf eine eigene gründen. Schmiechen hat bereits entschlossen, auszutreten. Nun Steindorf: Nach ein­gehender Diskussion, in der zahlreiche Gemeinderätinnen und -räte zuga­ben, hin- und hergerissen zu sein, wollten schließlich nur noch zwei den Austritt.